Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 10:17,
Hamile olduğu iddia edilmişti... Sıla'nın paylaştığı mesaj kafa karıştırdı!
Yılbaşı akşamı sahneye çıkmayan Sıla yeni yıla sevgilisi Hazer Amani ile girdi. Evde kutlama yapan çift çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
1.5 AYLIK HAMİLE
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre, yıldırım nikâhının sırrı ortaya çıktı.
Hamilelik iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Sıla'nın Instagram sayfasında paylaştığı mesaj kafaları karıştırdı...
"Her şey yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri, yeni. Planlar, programlar heyecanlı, yeni. İçime bakıyorum, iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur."
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Hazer Amani ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Sıla hamile mi?
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