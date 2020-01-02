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Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 10:17, /

Hamile olduğu iddia edilmişti... Sıla'nın paylaştığı mesaj kafa karıştırdı!

Ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani’nin 13 Ocak Pazartesi günü nikah masasına oturacağı iddia edildi. Hamile olduğu konuşulan Sıla'nın Instagram sayfasında paylaştığı mesaj kafaları karıştırdı.

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Yılbaşı akşamı sahneye çıkmayan Sıla yeni yıla sevgilisi Hazer Amani ile girdi. Evde kutlama yapan çift çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

2YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Çiftin mutluluk pozlarında yüzük detayı dikkat çekti. Ünlü şarkıcının bu pozu ‘Sıla yüzüğünü gösterdi’ yorumlarına neden oldu. Çift 13 Ocak’ta nikah masasına oturacak.

31.5 AYLIK HAMİLE

1.5 AYLIK HAMİLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre, yıldırım nikâhının sırrı ortaya çıktı.

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Uzun zamandır aşk yaşayan çift bebek bekliyor. İddiaya göre 39 yaşındaki Sıla bir buçuk aylık hamile. Mutlu haberi alan çift evlilik planını öne çekti. Sade bir tören isteyen ikili hazırlıklar için çalışmalara başladı.

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Hamilelik iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Sıla'nın Instagram sayfasında paylaştığı mesaj kafaları karıştırdı...

"Her şey yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri, yeni. Planlar, programlar heyecanlı, yeni. İçime bakıyorum, iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur."

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Hazer Amani ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Sıla hamile mi?

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