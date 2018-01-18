Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten 'şifacı' gözaltında

N'na Fanta Camara'nın, hamile kalamayan kadınlara bitki kürleri ve ilaçlar vererek, kadınların karınlarının şişmesine ve hamile görünmelerine yol açtığı belirtiliyor. Yaşları 17 ila 45 arasında değişen 700 kadının Camara'nın 'hamilelik tedavisi'nden etkilendiği belirtiliyor.
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