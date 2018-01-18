Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten 'şifacı' gözaltında

    Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten 'şifacı' gözaltında

    Gine'de hamile kalamayan kadınlara sahte bitkisel tedavi uygulayarak, kendilerini hamile zannetmelerine yol açtığı gerekçesiyle bir 'şifacı' gözaltına alındı.

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:
    1 / 16
    Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten şifacı gözaltındaNext

    N'na Fanta Camara'nın, hamile kalamayan kadınlara bitki kürleri ve ilaçlar vererek, kadınların karınlarının şişmesine ve hamile görünmelerine yol açtığı belirtiliyor. Yaşları 17 ila 45 arasında değişen 700 kadının Camara'nın 'hamilelik tedavisi'nden etkilendiği belirtiliyor.

    Etiketler: Gine , Hamile , Tıp

    En Yeni Foto Galeriler

    Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yıldız futbolcu...

    Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yıldız futbolcu...

    Halktan hakaret dolu mektuplar alıyorum

    Halktan hakaret dolu mektuplar alıyorum

    İsmail Köybaşı hayalini açıkladı! Sosyal medya yıkıldı...

    İsmail Köybaşı hayalini açıkladı! Sosyal medya yıkıldı...

    2017’nin en iyi ünlü gelinlikleri

    2017’nin en iyi ünlü gelinlikleri

    ‘İkna edemezse’ kendi de gider mi?

    ‘İkna edemezse’ kendi de gider mi?

    Hürriyet muhabirinin objektifinden sınırdaki hareketli anlar

    Hürriyet muhabirinin objektifinden sınırdaki hareketli anlar

    Sanki cennete uçuyorum

    Sanki cennete uçuyorum

    Olay sözler... 'Kulüpler o parayı vermesin, rezillik!'

    Olay sözler... 'Kulüpler o parayı vermesin, rezillik!'

    Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok!

    Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok!

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri