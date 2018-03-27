Hamile kadın gömüldükten sonra doğum yapmış!

İtalya'nın İmola kentinde 2010 yılında yapılan gömü sırasında ortaya çıkan gerçek tüyleri diken diken etti. Araştırmalar sonrası, kafatası delindikten 1 hafta sonra ölen hamile kadının, gömüldükten sonra doğum yaptığı ortaya çıktı.
Bunun anlaşılmasını sağlayansa, uzmanların Ortaçağ'dan kalan kemikleri incelemesiyle ortaya çıktı. Uzmanlar, tabutta bulunan kadının bacakları arasındaki kemikleri inceleyince, kemiklerin 38 haftalık bebeğe ait olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar öldükten sonra kadının bedeninden atılan bebeğin toprağın atılnda can verdiğini düşünüyor.
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