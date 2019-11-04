Sevenleri yalnız bırakmadı! Haluk Levent'in acı günü...

TUNCELİ'de, bir dönem terör olaylarının sıklıkla yaşandığı yerlerden biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, 4 mevsim yapılan raftingle Türkiye'nin bu alandaki spor merkezi haline geldi. Vali Tuncay Sonel, "Huzur ve güvenin yakalanması ile birlikte Tunceli artık huzur, spor ve turizm şehri oldu. Sadece 2019'da Munzur Nehri'nde 10 bin insanımız rafting keyfi yaşamıştır" dedi.
Sanatçı Haluk Levent'in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil (93), memleketi Adana'da toprağa verildi.