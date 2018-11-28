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HalkÄ±n cebinden 5 milyon sterlin çÄ±kacak

Prens Harry ve Meghan Markle iÃ§in halkÄ±n cebinden toplam 5 milyon sterlin Ã§Ä±kacak.

HÃ¼rriyet Haber
28.11.2018 - 09:55 | Son GÃ¼ncelleme:
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HalkÄ±n cebinden 5 milyon sterlin Ã§Ä±kacakNext

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin son bir haftadÄ±r gÃ¼ndemi yeni evli Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n taÅŸÄ±nma kararÄ±. AralarÄ±nda Prens William ve Kate Middleton'Ä±n da bulunduÄŸu birÃ§ok aile Ã¼yesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± malikanelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± Kensington SarayÄ± kompleksinden taÅŸÄ±nma kararÄ± alan Ã§ift, Ã¼lkedeki vergi mÃ¼kelleflerinin omuzlarÄ±na toplam 5 milyon sterlinlik bir yÃ¼k ekledi.

FOTOÄžRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA

Etiketler: frogmore cottage

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