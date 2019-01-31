Hakan Hatipoğlu o polemiği anlatı: Fazıl Say beni çocuk gibi engelledi!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu ünlü müzisyen Fazıl Say ile yaşadığı polemiği de anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu ünlü müzisyen Fazıl Say ile yaşadığı polemiği de anlattı.
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