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Hakan Hatipoğlu o polemiği anlatı: Fazıl Say beni çocuk gibi engelledi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu ünlü müzisyen Fazıl Say ile yaşadığı polemiği de anlattı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
31.01.2019 - 11:57 | Son Güncelleme:
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Hakan Hatipoğlu o polemiği anlatı: Fazıl Say beni çocuk gibi engellediNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu ünlü müzisyen Fazıl Say ile yaşadığı polemiği de anlattı.

Etiketler: hakan hatipoğlı

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