MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHakan Akkaya defilesinde Çağla Şıkel rüzgarı
GeriMagazin Hakan Akkaya defilesinde Çağla Şıkel rüzgarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 08:00, /

Hakan Akkaya defilesinde Çağla Şıkel rüzgarı

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen LeShow İstanbul Deri ve Moda Fuarı önceki akşam Hakan Akkaya’nın defilesi ile açıldı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1

İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan açılış defilesinde ünlü modacı “Glamour” adlı yeni koleksiyonunu tanıttı. 400 parçalık koleksiyonun tanıtım defilesinde Çağla Şıkel başmanken olarak podyuma çıktı.

2

Defilenin sürprizi ise Tuba Ünsal oldu. Koleksiyonun tanıtım filminde de yer alan Ünsal defilenin ikinci yarısında podyuma çıktı.

3

Ünsal söz ve müziği kendisine ait “I am Super Human” adlı şarkısını ilk kez seslendirdi.

4

Hakan Akkaya defilenin kapanışını ise büyük beden mankenler Su Alandağlı ve Melek Kaçan ile podyuma çıkarak yaptı.

5

Defileyi Ayşe San, Aydan Şener, Ayşe Kazancı, Berfin Uluman, Bengü, Cansen Yeni, Derya Uluğ, Emel Yıldırım, Hande Acar, Ivana Sert, Jülide Ateş, Oylum Talu gibi ünlü isimler izledi.

6Kadın bedenlerine özgürlük

Kadın bedenlerine özgürlük

Büyük beden modeller Su Alandağlı ve Melek Kaçan da podyuma çıktı. Modeller, Akkaya imzalı kostümleriyle ‘Kadın bedenlerine özgürlük’ mesajı verdi.

7

Defile sonrası Hakan Akkaya ile objektife poz veren Çağla Şıkel, “Yine muhteşem bir işe imza attık. Şubat ayında New York defilesinde yine birlikte olacağız” dedi.

8Ölümden döndü

Ölümden döndü

Çağla Şıkel defilede ölümden döndü. Podyumun üzerindeki ışıkları tutan demir, Şıkel sahnedeyken hemen arkasına düştü. Ucuz atlatılan kaza sonrası görevliler demiri kaldırdı.

9
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi