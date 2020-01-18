Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 08:00,
Hakan Akkaya defilesinde Çağla Şıkel rüzgarı
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen LeShow İstanbul Deri ve Moda Fuarı önceki akşam Hakan Akkaya’nın defilesi ile açıldı.
İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan açılış defilesinde ünlü modacı “Glamour” adlı yeni koleksiyonunu tanıttı. 400 parçalık koleksiyonun tanıtım defilesinde Çağla Şıkel başmanken olarak podyuma çıktı.
Defileyi Ayşe San, Aydan Şener, Ayşe Kazancı, Berfin Uluman, Bengü, Cansen Yeni, Derya Uluğ, Emel Yıldırım, Hande Acar, Ivana Sert, Jülide Ateş, Oylum Talu gibi ünlü isimler izledi.
Defile sonrası Hakan Akkaya ile objektife poz veren Çağla Şıkel, “Yine muhteşem bir işe imza attık. Şubat ayında New York defilesinde yine birlikte olacağız” dedi.
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