Haftaya düğün var ama daha damadıyla tanışmadı: Baba Markle burada yaşıyor
Halktan bir ailenin kızı olan Kate Middleton'ın, İngiliz prensi William'ın kalbini çaldığı duyulunca ardından da çift evlenince herkes "Külkedisi masalı gerçek oldu" diye düşünmüştü. Ama görünüşe İngiliz halkının bir başka Külkedisi masalı kahramanı var artık:
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