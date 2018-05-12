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Haftaya düğün var ama daha damadıyla tanışmadı: Baba Markle burada yaşıyor

Halktan bir ailenin kızı olan Kate Middleton'ın, İngiliz prensi William'ın kalbini çaldığı duyulunca ardından da çift evlenince herkes "Külkedisi masalı gerçek oldu" diye düşünmüştü. Ama görünüşe İngiliz halkının bir başka Külkedisi masalı kahramanı var artık:

Hürriyet Haber
12.05.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:
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Haftaya düğün var ama daha damadıyla tanışmadı: Baba Markle burada yaşıyorNext

Önümüzdeki hafta Buckingham Sarayı'nın küçük prensi Harry'nin evleneceği Meghan Markle.

Etiketler: Meghan Markle , thomas markle , prens harry

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