Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu

Yeni yılın ilk BİM aktüel kataloğu yayımlanmıştı, katalogda yer alan ürünler 3 Ocak itibariyle market raflarında alıcılarını bekliyor.” 3 Ocak Cuma’dan itibaren” başlığıyla paylaşılan BİM aktüel ürünler kataloğunda tekstil ürünlerinden dekorasyona, beyaz eşyadan oyuncaklara pek çok çeşit var. Sınırlı sayıdaki aktüel ürünleri kaçırmayan istemeyen vatandaşlar özellikle teknolojik ürünlere ilgi gösteriyor. İşte 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu...