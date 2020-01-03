Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgi görüyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu hem marketler de online site üzerinden vatandaşlarla paylaşılmıştı. Bu yılın ilk aktüel kataloğundaki ürünleri merak edenler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu
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Yeni yılın ilk BİM aktüel kataloğu yayımlanmıştı, katalogda yer alan ürünler 3 Ocak itibariyle market raflarında alıcılarını bekliyor.” 3 Ocak Cuma’dan itibaren” başlığıyla paylaşılan BİM aktüel ürünler kataloğunda tekstil ürünlerinden dekorasyona, beyaz eşyadan oyuncaklara pek çok çeşit var. Sınırlı sayıdaki aktüel ürünleri kaçırmayan istemeyen vatandaşlar özellikle teknolojik ürünlere ilgi gösteriyor. İşte 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu...
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529 TL'den satışa sunulan Venüs Go model cep telefonunun ön çıktığı BİM aktüel kataloğunda ayrıca 159 TL değerindeki Fakir marka blender set, 59,90 TL'den alıcılarını bekleyen fanlı ısıtıcı dikkat çekiyor. Peki, 3 Ocak tarihli BİM aktüel ürünler kataloğunda başka hangi ürünler var?