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Hafta ortasında altın fiyatları nasıl seyrediyor? 6 Şubat altın fiyatları

Gösterdiği düşüş eğiliminin ardından son fiyatları merak konusu olan altın, gram ve çeyrek seçenekleri ile sorgulanmaya devam ediliyor. 222 lira seviyelerinden 219 seviyelerine kadar düşüş gösteren gram altın fiyatları, yaşadığı dalgalanmayı çeyrek ve yarım gibi seçeneklere de yansıttı. İşte, 6 Şubat tarihinin altın fiyatları ve detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
06.02.2019 - 07:32 | Son Güncelleme:
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Hafta ortasında altın fiyatları nasıl seyrediyor 6 Şubat altın fiyatlarıNext



6 Şubat Çarşamba gününün ilk saatlerinde piyasalardan alınan altın fiyatları bilgisine göre son durum şu şekilde;

Etiketler: altın ne kadar , haberler

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