Hafızalara kazınan müthiş buluşlar

Satışa çıktı; milyonlarca insan kapış kapış aldı... Dün yoğun olarak kullanılan giriş bugün yavaş yavaş tarih oluyor. İşte hayatımızı baştan sona değiştiren o cihazlar...1608 - Teleskop icat edildi.1630 - Sürgülü hesap cetveli1765 - Buhar Makinesi 1765 - Dikiş makinesi1816 - Telegraf1867 - Dinamit1879 - Ampul1893 - Dizel motoru1895 - X ışını1898 - Plastik1903 - Gaz türbini1909 - İlk televizyon yayını1915 - Tank1928 - Penisilin1931 - Elektron mikroskop 1933 - FM Radyo1935 - Naylon1938 - Nükleer füzyon1941 - Polyester 1948 - Atomik saat1953 - Video teyp1956 - Sabit Disk1957 - IBM 610 Sputnik 11960 - Lazer1967 - ATM1970 - Hesap makinesi1971 - e-mail1972 - Magnavox Odyssey1973 - Kapasitif dokunmatik ekran 1975 - Altair 88001980 - Flaş hafıza (yanındaki dev makine ise 1980'li yıllarda üretilen 1 GB'lık bir sabit disk)1982 - CD ROM1984 - Cep telefonu1990 - World Wide Web (WWW)1990 - Hubble uzay teleskobuSMS - 19821993 - Apple Newton1995 - DVD1995 - Windows 951996 - USB portu... Bu standart port da değişiyor ve yerini USB Type-C arabirimine yavaş yavaş bırakıyor.1997 - Netflix1998 - Google2000 - Bluetooth2001 - iPod2003 - iTunes Müzik Mağazası2004 - Facebook2005 - YouTube2006 - Twitter2009 - Bitcoin2013 - Bitcoin ATM