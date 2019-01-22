Hadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlem

Geçtiğimiz yıllarda evine girmeye çalışan sapık yüzünden büyük korku atlatan Hadise, daha korunaklı olan Bebek’teki Ayşe Sultan Korusu’na taşınma kararı aldı. Popçu, iddiaya göre 10 milyon liralık daire için kesenin ağzını açtı.
Geçtiğimiz yıllarda evine girmeye çalışan sapık yüzünden büyük korku atlatan Hadise, daha korunaklı olan Bebek’teki Ayşe Sultan Korusu’na taşınma kararı aldı. Popçu, iddiaya göre 10 milyon liralık daire için kesenin ağzını açtı.
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