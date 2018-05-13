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Hadise ile Serhat Akın arasındaki 'Arap atı' polemiği sürüyor

Eski futbolcu Serhat Akın ile Hadise arasındaki 'Arap atı' polemiği sürüyor.

Cenker TEZEL / KELEBEK
13.05.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:
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Hadise ile Serhat Akın arasındaki Arap atı polemiği sürüyorNext

Hadise kendisine "Geçmişte beğenmemiştim. Sonradan açıldı Arap atı gibi' diyen Akın'a aynı gün "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın. Kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde susamam diye" karşılık vermişti.

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