Hadise ile Serhat Akın arasındaki 'Arap atı' polemiği sürüyor

Hadise kendisine "Geçmişte beğenmemiştim. Sonradan açıldı Arap atı gibi' diyen Akın'a aynı gün "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın. Kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde susamam diye" karşılık vermişti.
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