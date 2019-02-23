Hacı Sabancı: Şanslıyım çünkü doğuştan 3-0 öndeyim
Hacı Sabancı, Ömer ve Arzu Sabancı’nın üç oğlunun en büyüğü. Amerika’da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding’de çalışıyor. “Asla işkolik değilimdir” diyen Hacı Sabancı’nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş. Hacı Sabancı ile iş hayatından tutkularına, nasıl yaşadığından hayallerine kadar her şeyi Posta'dan Kezban Yılmaz'a anlattı...
Hacı Sabancı, Ömer ve Arzu Sabancı’nın üç oğlunun en büyüğü. Amerika’da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding’de çalışıyor. “Asla işkolik değilimdir” diyen Hacı Sabancı’nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş. Hacı Sabancı ile iş hayatından tutkularına, nasıl yaşadığından hayallerine kadar her şeyi Posta'dan Kezban Yılmaz'a anlattı...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.