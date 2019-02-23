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Hacı Sabancı: Şanslıyım çünkü doğuştan 3-0 öndeyim

Hacı Sabancı, Ömer ve Arzu Sabancı’nın üç oğlunun en büyüğü. Amerika’da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding’de çalışıyor. “Asla işkolik değilimdir” diyen Hacı Sabancı’nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş. Hacı Sabancı ile iş hayatından tutkularına, nasıl yaşadığından hayallerine kadar her şeyi Posta'dan Kezban Yılmaz'a anlattı...

Hürriyet Haber
23.02.2019 - 10:08 | Son Güncelleme:
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Hacı Sabancı: Şanslıyım çünkü doğuştan 3-0 öndeyimNext

Hacı Sabancı, Ömer ve Arzu Sabancı’nın üç oğlunun en büyüğü. Amerika’da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding’de çalışıyor. “Asla işkolik değilimdir” diyen Hacı Sabancı’nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş. Hacı Sabancı ile iş hayatından tutkularına, nasıl yaşadığından hayallerine kadar her şeyi Posta'dan Kezban Yılmaz'a anlattı...

Etiketler: hakan sabancı , ömer sabancı

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