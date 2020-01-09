Hac kuraları ile 83 bin kişi kutsal topraklara gidecek! Hac kura çekilişi canlı yayın ile Diyanet TV'de

Hac kuraları bu yıl da Diyanet TV tarafından canlı yayınlanacak. Hac kura sonuçları canlı yayını sonrasında toplam 83 bin 430 kişi Kabe'ye gidebilecek. Hac kuraları için bu yıl canlı yayın sadece Ankara için yapılacak. Geriye kalan illerin Hac kura sonuçları, E-Devlet aracılığıyla öğrenilebilecek. Hac kuraları için Diyanet'in belirleyeceği yedek adaylar, kesin kayıt sonrasında kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Sağlık sorunları nedeniyle bu yıl kutsal topraklara gidemeyecek olan hacı adaylarının hac kuraları ise gelecek seneye devredecek. Hac kura çekilişinin ardından ilk kafile 22 Haziran tarihinde yola çıkacak, son kafilenin gideceği tarih ise 25 Temmuz 2020 olacak. Hacı adaylarının geri dönüşü ise 6 Ağustos 2 Eylül tarih aralığında gerçekleşecek. İşte, Hac kuraları canlı yayın Diyanet TV çekilişi ve çekiliş sonuçları hakkında bazı bilgiler



2020 HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI



Hac kuraları TRT Diyanet TV canlı yayını ile belli oluyor. 2 milyondan fazla kişinin merakla beklediği Hac kura sonuçları, 2020 Hac kuraları çekilişinin ardından netlik kazanacak. TRT Diyanet TV Hac kuraları canlı yayınını bu yıl sadece Ankara özelinde yayınlayacak. Geriye kalan çekiliş sonuçları, akşam saat 21.00'da TC Kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. 2020 Hac kuraları canlı çekiliş sonuçları sonrasında kesin kayıt süreci çok önemli bir yer tutacak. Hac kuraları için bu yıl belirlenen kontenjan ise 83 bin 430 olarak belirlendi.



Hac kura çekilişi canlı yayını, Diyanet TV üzerinden saat 10.00 itibariyle başladı. Canlı yayında Ankara ilinden başvuran kişilerin sonuçları yayınlanacak. Geriye kalan illerin çekiliş sonuçları doğrudan sisteme aktarılacak ve TC Kimlik numarası ile sorgulanabilecek.



Canlı yayına ilerleyen sayfalardan ulaşabilirsiniz.



HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?



Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.



Peki, Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...