Hac kuraları ile 83 bin kişi kutsal topraklara gidecek! Hac kura çekilişi canlı yayın ile Diyanet TV'de
Hac kuraları için canlı yayın aracılığıyla çekiliş sonuçları belirlenmeye devam ediyor. Kur'an tilaveti ile açılan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımı ile başlayan 2020 Hac kuraları çekilişi, Diyanet TV canlı yayını üzerinden takip edilebiliyor. 2020 Hac kura sonuçları için bilgileri görüntülemek isteyen vatandaşlar ise E-Devlet aracılığıyla hacı adayları arasında olup olmadığını görebilecek. E-Devlet ile Diyanet 2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı için sistem giriş şifresinin edinilmesi gerekecek. Hac kuraları 2020 sorgulama işlemi bu şifre aracılığıyla yapılabilecek. Hac kuraları neticesinde kesin kayıt aşamasına girecek olan hacı adayları, bu kayıt sürecini kaçırmaları halinde ise hakkını kaybetme durumu ile karşılaşabilecek. İşte, Diyanet Hac kura sorgulama ekranı ve adayları yakından ilgilendiren bazı bilgiler
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Hac kuraları bu yıl da Diyanet TV tarafından canlı yayınlanacak. Hac kura sonuçları canlı yayını sonrasında toplam 83 bin 430 kişi Kabe'ye gidebilecek. Hac kuraları için bu yıl canlı yayın sadece Ankara için yapılacak. Geriye kalan illerin Hac kura sonuçları, E-Devlet aracılığıyla öğrenilebilecek. Hac kuraları için Diyanet'in belirleyeceği yedek adaylar, kesin kayıt sonrasında kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Sağlık sorunları nedeniyle bu yıl kutsal topraklara gidemeyecek olan hacı adaylarının hac kuraları ise gelecek seneye devredecek. Hac kura çekilişinin ardından ilk kafile 22 Haziran tarihinde yola çıkacak, son kafilenin gideceği tarih ise 25 Temmuz 2020 olacak. Hacı adaylarının geri dönüşü ise 6 Ağustos 2 Eylül tarih aralığında gerçekleşecek. İşte, Hac kuraları canlı yayın Diyanet TV çekilişi ve çekiliş sonuçları hakkında bazı bilgiler
2020 HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI
Hac kuraları TRT Diyanet TV canlı yayını ile belli oluyor. 2 milyondan fazla kişinin merakla beklediği Hac kura sonuçları, 2020 Hac kuraları çekilişinin ardından netlik kazanacak. TRT Diyanet TV Hac kuraları canlı yayınını bu yıl sadece Ankara özelinde yayınlayacak. Geriye kalan çekiliş sonuçları, akşam saat 21.00'da TC Kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. 2020 Hac kuraları canlı çekiliş sonuçları sonrasında kesin kayıt süreci çok önemli bir yer tutacak. Hac kuraları için bu yıl belirlenen kontenjan ise 83 bin 430 olarak belirlendi.
Hac kura çekilişi canlı yayını, Diyanet TV üzerinden saat 10.00 itibariyle başladı. Canlı yayında Ankara ilinden başvuran kişilerin sonuçları yayınlanacak. Geriye kalan illerin çekiliş sonuçları doğrudan sisteme aktarılacak ve TC Kimlik numarası ile sorgulanabilecek.
Canlı yayına ilerleyen sayfalardan ulaşabilirsiniz.
HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.
Peki, Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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2020 HAC KURALARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açık olacak. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.
Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.
Canlı yayını aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz...
Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.
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HAC KURA ÇEKİLİŞİNDE KATSAYI ÖNEM ARZ EDECEK
Hac kura çekilişinde katsayı uygulaması kullanılacak. Katsayı uygulaması, hacı adayının ilk müracaat itibariyle toplam yıl sayısı esas alarak gerçekleştiriliyor.
Hac için ön kaydını yaptıran vatandaşların, kayıt yaptırdığı yılların toplam sayısı kendisi ile çarpılarak hesaplanıyor.
2020 yılı haccı için ön kayıt yaptıran kişinin katsayısı 1 olacağı için kura sisteminde bulunma sayısı 1x1=1 olarak hesaplanır.
2010 yılında ilk kaydını yaptıran ve her yıl kaydını yenileyen bir kişinin katsayısı 11x11=121 olarak hesaplanmaktadır.
Katsayı, kişinin kurada çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Katsayısı 121 olan kişinin kurada ismi 121 kez yer alır. Katsayısı 1 olan kişinin ismi ise 1 kez yer alır.
Hacı olmaya hak kazanan ancak çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla hacca gitme konusunda sıkıntı çeken kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı kolaylık sağlayacak. Sağlık durumunu belirten bir rapor alınması halinde kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak bu durum iki kez üst üste gerçekleşmesi halinde hacı adaylarının kura katsayısını sıfırlayacak.
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İLK KAFİLE NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?
Kesin kayıt işlemini yaptıran ilk kafile, 22 Haziran tarihinde yola çıkacak. Son kafile ise 25 Temmuz 2020 tarihinde kutsal topraklara gidecek.