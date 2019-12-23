Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kurası ne zaman?
Hac kuraları, bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek. Salonda canlı olarak izlenebilecek olan Hac kuraları, 2020 yılında Hac farizalarını yerine getirmek isteyen adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Hac kurası ne zaman çekilecek? İşte, 2020 yılının Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusunun cevabı ve kura hakkında detaylı bilgiler
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Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı çizelgedeki tarihi merak eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bazı bilgiler
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecek. Çekiliş canlı yayın ile izlenebilecek.
Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);
Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacak.Peki, otel konaklamaları ve diğer detaylar neler olacak? İşte, o detaylar...
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KONAKLAMA VE OTEL BİLGİLERİ
Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.
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• Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.
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• Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 (26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.• Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.• Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.• Hac süresi uçak programına göre azami 45 gün olacaktır.Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.
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* Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.* Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır.