Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kurası ne zaman?

Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı çizelgedeki tarihi merak eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bazı bilgiler



HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?



2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecek. Çekiliş canlı yayın ile izlenebilecek.



Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.



Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);



Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacak.Peki, otel konaklamaları ve diğer detaylar neler olacak? İşte, o detaylar...