Hac kuraları sonucu nasıl öğrenilecek? Hac kuraları 2020 canlı izleme ve sonuç sorgulama ekranı



Hac Yolcularımız;

•Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00’dan itibaren;

a-www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi” linkinden yönlendirileceke-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabileceklerdir.b-e-Devlet sistemine giriş yaparak “Hac Kesin Kayıt Belgesi” linkinden de alabileceklerdir.c-Vatandaşlarımız kesin kayıt belgesi alırken “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “Acenta Organizasyonunu” seçerek tercihlerini belirleyeceklerdir.

•Diyanet organizasyonunu tercih eden hac yolcularımız kayıtlarını müracaatettikleri İl Müftülüklerinden tercih ettikleri hac konaklama türüne göre 2-3veya 4 kişilik oda tercihlerini ve gitmek istedikleri havalimanını seçecek veilgili bankalara konaklama türüne ait hac ücretini belirtilen süre içerisindeyatırarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

•Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıtesnasında yatırabileceği gibi, % 50’sini peşin, % 25’ini 1. taksit olarak 29 Şubat 2020 tarihine kadar, kalan % 25’i ise 2. taksit olarak 31 Mart 2020 tarihine kadar TC kimlik numarası ve cep telefonu bilgisi ile Ziraat Bankası, Albaraka Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Bank Katılım ve PTT şubelerinden birineyatırabilecektir.

•Acenta organizasyonunu tercih eden hac yolcuları Başkanlığımız ile sözleşme imzalayan acentalardan birisini seçerek kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yaptıracaklardır. Başkanlığımızca sözleşme imzalayan acentaların listesini www.hac.gov. tr adresinden öğrenebileceklerdir.

•Yolcular kayıt yaptırdıkları Müftülükten kendilerine verilecek kitap ve malzemeleri teslim alacakdır.

• Kesin kayıt yaptıran yolcular Müftülüklerce düzenlenecek “Hac Hazırlık Kursu”na ve kâfile bașkanlarınca düzenlenecek “Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı ”na mutlaka katılacaklardır.

• Yolcular Müftülüklerin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde menenjit aşısını yaptıracaklar ve aşı kartlarını yanlarında bulunduracaklardır.

• Hacı adaylarının pasaportlarının 01 Şubat 2021 tarihine kadar geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Geçerlilik tarihi 01 Şubat 2021’den önce biten pasaportlar işleme konulmayacağından pasaport işlemlerinize kesin kayıt işlemlerinizi yaptırdırktan sonra ve il müftüğünün bilgilendirmesi doğrultusunda başlayınız.