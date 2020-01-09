Hac kuraları sonucu nasıl öğrenilecek? Hac kuraları 2020 canlı izleme ve sonuç sorgulama ekranı
Hac kuraları canlı yayını ile kura çekimi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan ve Diyanet TV'den canlı olarak yayınlanan kura çekiminde hacı adayları merakla sonucu bekliyor. Bu yıl 83 bin 430 hacı adayı hac hayaline kavuşacak. Kura çekilişi şuan canlı yayın ile Diyanet TV ekranlarında yayınlanıyor. Hac kuraları sonuçlandığında, sonuç sorgulama işleminin detayları haberimizde olacak.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yarın çekilecek olan 2020 hac organizasyonu ve katsayılı kura sistemiyle ilgili merak edilenleri anlatan kısa videolar hazırladı.
Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolarda, hac farizasını yerine getirmek için başvuru yapan hacı adaylarına katsayılı kura sistemi, kura çekimi, sonuçların nasıl öğrenileceği ve kesin kayıt için yapılacaklarla ilgili bilgiler verildi. “Hac kurasına ilişkin merak edilenler” başlığıyla paylaşılan videolarda, ‘2020 yılında kaç kişi kuraya girecek?’, ‘Hac kontenjan sayısı neye göre belirleniyor?’, ‘Katsayılı kura sistemi nedir?’, ‘Hac kuralarında katsayı nasıl hesaplanıyor?’ ‘Kura sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek?’, ‘Kesin kayıt belgeleri nereden ve ne zaman alınacak’ gibi hacı adaylarının merak ettikleri konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
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2020 HAC KURALARI CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ
Hac kuraları çekiliş ile canlı yayınlarla devam ediyor. Diyanet TV canlı yayınlari ile takip edilen hac kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hac 2020 sonuçları sorgulama ekranı çekiliş bitiminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi olarak duyurulacak ve sorgulama ekranı online olara erişime açılacak.HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.
2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açık olacak. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.
Hac kuraları sonucunda kesin kayıtlar 13 Ocak'ta başlayacak…
Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.
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Hac Yolcularımız; •Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00’dan itibaren; a-www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi” linkinden yönlendirileceke-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabileceklerdir.b-e-Devlet sistemine giriş yaparak “Hac Kesin Kayıt Belgesi” linkinden de alabileceklerdir.c-Vatandaşlarımız kesin kayıt belgesi alırken “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “Acenta Organizasyonunu” seçerek tercihlerini belirleyeceklerdir. •Diyanet organizasyonunu tercih eden hac yolcularımız kayıtlarını müracaatettikleri İl Müftülüklerinden tercih ettikleri hac konaklama türüne göre 2-3veya 4 kişilik oda tercihlerini ve gitmek istedikleri havalimanını seçecek veilgili bankalara konaklama türüne ait hac ücretini belirtilen süre içerisindeyatırarak kayıtlarını tamamlayacaklardır. •Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıtesnasında yatırabileceği gibi, % 50’sini peşin, % 25’ini 1. taksit olarak 29 Şubat 2020 tarihine kadar, kalan % 25’i ise 2. taksit olarak 31 Mart 2020 tarihine kadar TC kimlik numarası ve cep telefonu bilgisi ile Ziraat Bankası, Albaraka Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Bank Katılım ve PTT şubelerinden birineyatırabilecektir. •Acenta organizasyonunu tercih eden hac yolcuları Başkanlığımız ile sözleşme imzalayan acentalardan birisini seçerek kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yaptıracaklardır. Başkanlığımızca sözleşme imzalayan acentaların listesini www.hac.gov. tr adresinden öğrenebileceklerdir. •Yolcular kayıt yaptırdıkları Müftülükten kendilerine verilecek kitap ve malzemeleri teslim alacakdır. • Kesin kayıt yaptıran yolcular Müftülüklerce düzenlenecek “Hac Hazırlık Kursu”na ve kâfile bașkanlarınca düzenlenecek “Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı ”na mutlaka katılacaklardır. • Yolcular Müftülüklerin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde menenjit aşısını yaptıracaklar ve aşı kartlarını yanlarında bulunduracaklardır. • Hacı adaylarının pasaportlarının 01 Şubat 2021 tarihine kadar geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Geçerlilik tarihi 01 Şubat 2021’den önce biten pasaportlar işleme konulmayacağından pasaport işlemlerinize kesin kayıt işlemlerinizi yaptırdırktan sonra ve il müftüğünün bilgilendirmesi doğrultusunda başlayınız.
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BU YIL 83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK
Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.
Canlı yayını aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz...