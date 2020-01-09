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Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 11:10, /

Hac kuraları 2020 sorgulama nasıl yapılır? 2020 hac kuraları sonuçları

Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kurası basına ve kamuoyuna açık şekilde başladı. Kura sonucunda yaklaşık 83 bin vatandaşımız kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Gözler şimdi kura çekiminin tamamlanması ve ardından sonuçların ilan edilmesinde. Kura çekiminin başlamasıyla birlikte çekimi canlı takip etmek isteyen hacı adayları, Diyanet TV hac kurası canlı yayın linkini sorguluyor. Öte yandan sonuçların ne zaman öğrenileceği de merak konusu oldu. Peki, Hac kuraları 2020 sorgulama nasıl yapılır?

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Hac farizasını yerine getirmek için bu yıl ya da geçmiş yıllarda başvuru yapan yüz binlerce vatandaş, 2020 yılında hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek kişilerin belirleneceği kura çekimine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılım sağladığı kura çekimi Ankara'da başladı. İşte, 2020 hac kura çekimi ve canlı yayını hakkında ayrıntılar...

22020 HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İZLEME

2020 HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İZLEME

Hac kura çekilişi canlı yayını, Diyanet TV üzerinden saat 10.00 itibariyle başladı. Canlı yayında Ankara ilinden başvuran kişilerin sonuçları yayınlanacak. Geriye kalan illerin çekiliş sonuçları doğrudan sisteme aktarılacak ve T.C. Kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Canlı yayını aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz...

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ.

3HAC SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILACAK

HAC SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açık olacak. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.

4TÜRKİYENİN HAC KONTENJANI

TÜRKİYE'NİN HAC KONTENJANI

Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.

5KESİN KAYIT HAKKI ERTELENEBİLECEK

KESİN KAYIT HAKKI ERTELENEBİLECEK

Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

6HAC KİMLERE FARZDIR

HAC KİMLERE FARZDIR?

Hac, İslam’ın beş temel esasından biri olup bedenî ve malî yönü olan bir ibadettir. Sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden (Tirmizî, Hac, 4) haccetme imkânına sahip (Kâsânî, Bedâi‘, II, 120), hür, (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, V, 518) akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş müslümanlara farzdır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 296; Kâsânî, Bedâi‘, II, 120; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 456). Bu şartları taşıyan kişinin, imkân elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan müslümanın bir daha haccetmesi gerekmez (Müslim, Hac, 412); ancak nafile olarak hac yapabilir (Ebû Dâvûd, Menâsik, 1). Günümüzdeki kota sınırlamaları sebebiyle müracaat ettiği hâlde kur’ada ismi çıkmadığı için hacca gidemeden ölen kimseler, hacca gitmeye imkân bulamadığı için borçlu olarak ölmüş olmaz.

Kendisine hac farz olan kimsenin, haccını bizzat eda etmekle yükümlü olması için, sağlıklı olması, tutukluluk veya yurt dışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenli olması şarttır (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 435-438). Hac yolculuğuna katlanamayacak, ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile, eda ile yükümlü değildirler. Bu durumda olanlar şartları oluştuğu takdirde bizzat haccederler. Eğer şartlar oluşmazsa kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar (Merğînânî, el-Hidâye, II, 482). Hacca yazılıp da kur’ada ismi çıkmadığı veya yurtdışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir.

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