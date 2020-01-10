Hac kura sonuçları 2020 TC ile sorgulama: Diyanet Hac kuraları sorgulama!
Hac kura sonuçları sorgulama ekranı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2 milyon 298 bin 800 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Hac.gov.tr üzerinden yayımlanacağı duyurulan 2020 Hac kura sonuçları, bilgisayar ortamında yapılan çekilişin ardından E-Devlet sistemine aktarıldı. Binlerce kişinin anbean takip ettiği Hac kuraları, 9 Ocak 21.00 itibariyle TC ile Hac kura sonuçları sorgulama ekranından öğrenilebildi. Hac kuraları neticesinde 'Kesin kayıt yaptırabilir' onayını alan hacı adayları, bu şekilde il müftülükleri ve acentalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, Hac kura sonuçları TC ile sorgulama nasıl yapılabilecek? İşte, 2020 Hac kuraları için sonuç sorgulama ekranı ve yedek kura hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar için bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hac kura sonuçları, 2020 yılı için kayıt yenileyen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişi arasından 83 bin 430 kişi belirlendi. Belirlenen bu rakam içerinde kesin kayıtt yaptırması muhtemel olan adaylar yer aldı. 2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranında kesin kayıt yaptırabilir bilgileri yer almasına rağmen 13-24 Ocak tarihinde kayıtlarını gerçekleştirmeyen vatandaşlar yerine yedek hacı adayları dahil olacak. Konaklama türlerine göre Hac kuraları sırası gözetilerek yapılacak olan yedek yerleştirme, 30 Ocak ile 7 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Peki, TC ile Hac kura sonuçları E-Devlet üzerinden hangi sayfa aracılığıyla öğrenilecek? İşte, Hac kuraları hakkında güncel bilgiler
HAC KURA SONUÇLARI TC İLE SORGULAMA EKRANI
Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi yalnıza E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu sonuçlar, haziran ayında başlayacak ve kutsal topraklara yapılacak olan kafile gönderiminde detayları da belirleyecek.
Hac kura sonuçları ile oda tercihlerini de öğrenebilecek olan vatandaşlar, kutsal topraklara hangi tarihlerde gidecekleri konusunda kesin kayıt sonrasında bilgi sahibi olabilecek.
E-DEVLET İLE HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Hac kura sonuçları sorgulama ekranına E-Devlet üzerinden aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu ekranda kura sonuçları ile birlikte kesin kayıt ile ilgili detaylar da hacı adaylarının karşısına çıkacak. SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ.İşte, Hac kura sonuçları sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bazı bilgiler...
2
KURA SONUÇLARI İÇİN YEDEK ADAYLAR KESİN KAYIT SONRASI BELİRLENECEK
Kesin kayıt sürecini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin yerine yedek adaylar dahil edilecek. Kura sırası gözetilerek belirlenen yedek adaylar, 30 Ocak-7 Şubat tarih aralığında illere dağıtılan kontenjan çerçevesinde kayıt altına alınacak.
Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.
4
BU YIL 83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK
Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapıldı.
5
HAC KURA ÇEKİLİŞİNDE KATSAYI DİKKATE ALINDI
Hac kura çekilişinde katsayı uygulaması kullanıldı. Katsayı uygulaması, hacı adayının ilk müracaat itibariyle toplam yıl sayısı esas alarak gerçekleştirildi.
Hac için ön kaydını yaptıran vatandaşların, kayıt yaptırdığı yılların toplam sayısı kendisi ile çarpılarak hesaplandı.
2020 yılı haccı için ön kayıt yaptıran kişinin katsayısı 1 olacağı için kura sisteminde bulunma sayısı 1x1=1 olarak hesaplandı.
2010 yılında ilk kaydını yaptıran ve her yıl kaydını yenileyen bir kişinin katsayısı 11x11=121 olarak hesaplandı.
Katsayı, kişinin kurada çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Katsayısı 121 olan kişinin kurada ismi 121 kez yer alır. Katsayısı 1 olan kişinin ismi ise 1 kez yer alır.
Hacı olmaya hak kazanan ancak çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla hacca gitme konusunda sıkıntı çeken kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı kolaylık sağlayacak. Sağlık durumunu belirten bir rapor alınması halinde kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak bu durum iki kez üst üste gerçekleşmesi halinde hacı adaylarının kura katsayısını sıfırlayacak.
7
İLK KAFİLE NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?
Kesin kayıt işlemini yaptıran ilk kafile, 22 Haziran tarihinde yola çıkacak. Son kafile ise 25 Temmuz 2020 tarihinde kutsal topraklara gidecek.