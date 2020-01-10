Hac.gov.tr üzerinden E Devlet Hac kura sonucu sorgulama ekranı! 2020 Hac kuraları Diyanet tarafından bugün çekildi
2020 hac kuraları çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ocak Perşembe günü gerçekleşti. Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. 2 milyon 298 bin 800 kişinin kuraya katıldığı hac kurası sonuçları, e devlet sistemi ve hac.gov.tr internet sitesi üzerinden sorgulanacak. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonuçları bildirilecek. Diyanet TV canlı yayını ile takip edilen 2020 hac kura sonuçları hac adayları tarafından araştırılıyor. Gözler şimdi hac sonucu e devlet girişi hac sonuç ekranında...Peki, 2020 Diyanet Hac kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, TC kimlik numarası ile öğrenilecek olan e devlet Hac kura sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan vatandaşlar için Diyanet hac kura sonuçlarını erişime açtı. Heyecanla beklenen hac kura sonuçları saat 21.00'dan itibaren http://hac.gov.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanacak. Kurada kayıt yaptırmaya hak kazananlar 13-24 Ocak tarihleri arasında kesin kayıtlarını gerçekleştirecek. E-Devlet ve TC ile kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2020 hac kura sonuçları tıkla öğren sayfasını internet üzerinden araştırıyor. İşte, hac kura sonuçlarına yönelik tüm detaylar.
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HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.
Peki, Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? İsim listelerini ve diğer detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz... SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.
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KURA SONUÇLARI İÇİN YEDEK ADAYLAR KESİN KAYIT SONRASI BELİRLENECEK
Kesin kayıt sürecini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin yerine yedek adaylar dahil edilecek. Kura sırası gözetilerek belirlenen yedek adaylar, 30 Ocak-7 Şubat tarih aralığında illere dağıtılan kontenjan çerçevesinde kayıt altına alınacak.
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BU YIL 83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK
Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.
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İLK KAFİLE NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?
Kesin kayıt işlemini yaptıran ilk kafile, 22 Haziran tarihinde yola çıkacak. Son kafile ise 25 Temmuz 2020 tarihinde kutsal topraklara gidecek. Geri dönüşler, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 02 Eylül 2020 tarihinde tamamlanacak.
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Hac konaklamaları nasıl olacak?
1- Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.
2- Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.
3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 ( 26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.
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4- Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir..
5- Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.
6- Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.
7- Oda tercihli konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.
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Otel Konaklama Türü
Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir..
a- Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.
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b- Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda yaptırılacaktır. Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.