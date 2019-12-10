Haberi duyan akın etti! Uyarılara rağmen gün boyu bekliyorlar

Kimlik Kartını yenilemek için Nüfus Müdürlüğüne akın eden ve sonrasında bütün gün boyunca bekleyen vatandaşlar, işlemlerinin yapılabilmesi için daha rahat konforlu bir alan oluşturulması gerekliliğini belirterek, Nüfus Müdürlüğünün İlçe Kaymakamlığı binasından bağımsız bir noktada hizmet vermesi gerektiğini ve daha fazla personelin işlemleri gerçekleştirmesi gerektiğini ifade ettiler. Vatandaşlar yetkililerin konuya çözüm yolu bulunmasını istediklerini eklediler.