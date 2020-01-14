Haberi aldÄ±ÄŸÄ± anda

GenÃ§ oyuncu Oscar adayÄ± olduÄŸunu yarÄ± Ã§Ä±plak uzandÄ±ÄŸÄ± yatakta aldÄ±. O anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. 24 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz oyuncu bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla sosyal medyada da gÃ¼nÃ¼n konusu oldu.
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SinemanÄ±n bÃ¼tÃ¼n bir yÄ±l boyu merakla beklenen gecesine geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. AltÄ±n KÃ¼re, EleÅŸtirmenlerin SeÃ§imi derken sonunda bu yÄ±l 92'nci kez gerÃ§ekleÅŸecek olan Oscar Ã–dÃ¼lleri'nin adaylarÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±. Elbette o uzun listeye adÄ±nÄ± yazdÄ±ranlar da bÃ¼yÃ¼k bir sevince kapÄ±ldÄ±. Bunlardan biri de yÄ±lÄ±n en iddialÄ± yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlar (Little Women) ile en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Ã¶dÃ¼le aday gÃ¶sterilen genÃ§ yÄ±ldÄ±z Florence Pugh.Â
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Louisa May Alcott'Ä±n aynÄ± adlÄ± kitabÄ±ndan uyarlanan filmde Amy March karakterini canlandÄ±ran Florence Pugh adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± yatakta Ã¶ÄŸrendi. GenÃ§ oyuncu paylaÅŸÄ±mÄ±nda da o anlarÄ± yansÄ±ttÄ±.
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Pough "O andan Ã¶nce" ve "tam o anda" notuyla yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±n ilk karesinde cep telefonuyla konuÅŸurken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bir sonraki karede de sevinÃ§ten Ã§Ä±ÄŸlÄ±k attÄ±ÄŸÄ± anda objektiflere yansÄ±yor.
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Florence Pugh'un rol aldÄ±ÄŸÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlar sezonun en iddialÄ± yapÄ±mlarÄ±ndan biri. Film, toplam altÄ± dalda Akademi Ã–dÃ¼lleri'ne aday gÃ¶sterildi. Ã–dÃ¼llerin kazananlarÄ± 10 Åžubat'taki tÃ¶rende belli olacak.Â