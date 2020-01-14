Haberi aldÄ±ÄŸÄ± anda

SinemanÄ±n bÃ¼tÃ¼n bir yÄ±l boyu merakla beklenen gecesine geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. AltÄ±n KÃ¼re, EleÅŸtirmenlerin SeÃ§imi derken sonunda bu yÄ±l 92'nci kez gerÃ§ekleÅŸecek olan Oscar Ã–dÃ¼lleri'nin adaylarÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±. Elbette o uzun listeye adÄ±nÄ± yazdÄ±ranlar da bÃ¼yÃ¼k bir sevince kapÄ±ldÄ±. Bunlardan biri de yÄ±lÄ±n en iddialÄ± yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlar (Little Women) ile en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Ã¶dÃ¼le aday gÃ¶sterilen genÃ§ yÄ±ldÄ±z Florence Pugh.Â