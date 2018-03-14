Hababam Sınıfı'nın 'Sevda'sı Bodrum'da ortaya çıktı
Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülendi. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülendi. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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