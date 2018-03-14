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Hababam Sınıfı'nın 'Sevda'sı Bodrum'da ortaya çıktı

Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülendi. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

(İHA)
14.03.2018 - 13:48 | Son Güncelleme:
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Hababam Sınıfının Sevdası Bodrumda ortaya çıktıNext

Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülendi. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Etiketler: Yeşilçam , Hababam Sınıfı , sevda aktolga

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