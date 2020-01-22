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Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 14:06, /

Güzide Mertcan lüks villasını sattı!

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan restoran açıyor. YouTube sayfasında merak edilen soruları yanıtlayan Mertcan, evini de sattığını açıkladı.

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MasterChef yarışmacılarından Güzide Mertcan’ın lüks evi sosyal medyada gündem olmuştu. 7 milyon TL değerindeki lüks villa uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Villanın satılık olduğunu söyleyen Mertcan çok konuşulan evini sattığını açıkladı.

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Merak edilenleri kendi YouTube hesabında anlatan Güzide şunları söyledi;
Evi sattık. Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev!

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‘Keşke satmasaydım’ demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için ‘keşke’ demeyeceğim.

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Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor.

Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya tanışmayı düşünüyoruz.

5EVDEKİ EŞYARI SATTI MI

EVDEKİ EŞYARI SATTI MI?

Evi mobilyalarımızla satmadık. Kiraya geçeceğimiz için yeni eve mobilyaların hepsini götüremiyoruz. ‘En sade şekilde nasıl yaşarız’ diye birtakım eşyaları elden çıkarıyoruz. Kendimize daha küçük yaşayabileceğimiz bir ortam hazırlıyoruz.

610 ODASI VAR

10 ODASI VAR!

Mertcan Ailesi'nin sattığı villa 1000 metrekare evin inşa alanı ise 650 metrekare... 10 odası bulunan evin yan tarafında bir helikopter pisti bulunuyor. 7 milyon TL'lik lutra lüks villanın aylık aidatı ise 3 bin 500 TL.

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Güzide Mertcan kendisini böyle anlatmıştı

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