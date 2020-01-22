Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 14:06,
Güzide Mertcan lüks villasını sattı!
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan restoran açıyor. YouTube sayfasında merak edilen soruları yanıtlayan Mertcan, evini de sattığını açıkladı.
MasterChef yarışmacılarından Güzide Mertcan’ın lüks evi sosyal medyada gündem olmuştu. 7 milyon TL değerindeki lüks villa uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Villanın satılık olduğunu söyleyen Mertcan çok konuşulan evini sattığını açıkladı.
‘Keşke satmasaydım’ demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için ‘keşke’ demeyeceğim.
EVDEKİ EŞYARI SATTI MI?
Evi mobilyalarımızla satmadık. Kiraya geçeceğimiz için yeni eve mobilyaların hepsini götüremiyoruz. ‘En sade şekilde nasıl yaşarız’ diye birtakım eşyaları elden çıkarıyoruz. Kendimize daha küçük yaşayabileceğimiz bir ortam hazırlıyoruz.
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