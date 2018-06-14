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Güzide Duran'dan podyum itirafı

2008 yılında Adnan Aksoy ile hayatını birleştiren ve mankenliği bırakıp Amerika'ya yerleşen eski manken Güzide Duran Aksoy, kızı Selin ve kızının arkadaşı Melis ile İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Hürriyet Haber
14.06.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:
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Güzide Durandan podyum itirafıNext

2008 yılında Adnan Aksoy ile hayatını birleştiren ve mankenliği bırakıp Amerika'ya yerleşen eski manken Güzide Duran Aksoy, kızı Selin ve kızının arkadaşı Melis ile İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Etiketler: Güzide Duran Aksoy

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Güzide Duran'dan podyum itirafı

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