Güzide Duran'dan podyum itirafı

2008 yılında Adnan Aksoy ile hayatını birleştiren ve mankenliği bırakıp Amerika'ya yerleşen eski manken Güzide Duran Aksoy, kızı Selin ve kızının arkadaşı Melis ile İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
2008 yılında Adnan Aksoy ile hayatını birleştiren ve mankenliği bırakıp Amerika'ya yerleşen eski manken Güzide Duran Aksoy, kızı Selin ve kızının arkadaşı Melis ile İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.