Güzelliğin Portresi filminin galasına ünlü akını

Birkan Sokullu, Burçin Terzioğlu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun ve Lara Tonka’nın rol aldığı “Güzelliğin Portresi”nin özel gösterimi önceki akşam yapıldı.
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BKM ve CJ Entertainment’in ortak yapımcılığını üstlendiği “Güzelliğin Portresi” filminin özel gösterimi önceki akşam ING Cinecity Etiler Sineması’nda gerçekleşti.
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Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç ve Gizem Soysaldı’nı paylaştığı filmin gösterime sanat dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Gösterime katılan konuklar arasında Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Meriç Aral, Belçim Bilgin ve Sinem Kobal da yer aldı. Umur Turagay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim filmi yarın vizyona girecek.
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SİNEM'E BEBEK SORUSU
Özel gösterime katılan Sinem Kobal, “Ekranlara ara vermenizin sebebi bebek mi?” sorusunu gülerek geçiştirdi: “Güzel bir galadayız, teşekkür ederim. Onlara destek vermek için geldim.”
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Ünlü isimlerin katıldığı gecede gözler Melisa Şenolsun’un üzerindeydi. Genç oyuncu, burnundaki piercing’i ve giyim stiliyle dikkat çekti.
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Özge Özpirinçci, saçlarındaki beyazlarla ilgili soruya, “Sprey daha kolay bir çözüm oluyor. Tamamen genetik bir beyazlık... Genel olarak doğallıktan yanayım” yanıtını verdi.