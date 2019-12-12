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12 Aralık 2019 - 08:00,

Güzelliğin Portresi filminin galasına ünlü akını

Birkan Sokullu, Burçin Terzioğlu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun ve Lara Tonka’nın rol aldığı “Güzelliğin Portresi”nin özel gösterimi önceki akşam yapıldı. Galaya başta Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1

Birkan Sokullu, Burçin Terzioğlu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun ve Lara Tonka’nın rol aldığı “Güzelliğin Portresi”nin özel gösterimi önceki akşam yapıldı.

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BKM ve CJ Entertainment’in ortak yapımcılığını üstlendiği “Güzelliğin Portresi” filminin özel gösterimi önceki akşam ING Cinecity Etiler Sineması’nda gerçekleşti.

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Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç ve Gizem Soysaldı’nı paylaştığı filmin gösterime sanat dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Gösterime katılan konuklar arasında Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Meriç Aral, Belçim Bilgin ve Sinem Kobal da yer aldı. Umur Turagay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim filmi yarın vizyona girecek.

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SİNEM'E BEBEK SORUSU

Özel gösterime katılan Sinem Kobal, “Ekranlara ara vermenizin sebebi bebek mi?” sorusunu gülerek geçiştirdi: “Güzel bir galadayız, teşekkür ederim. Onlara destek vermek için geldim.”

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Ünlü isimlerin katıldığı gecede gözler Melisa Şenolsun’un üzerindeydi. Genç oyuncu, burnundaki piercing’i ve giyim stiliyle dikkat çekti.

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Özge Özpirinçci, saçlarındaki beyazlarla ilgili soruya, “Sprey daha kolay bir çözüm oluyor. Tamamen genetik bir beyazlık... Genel olarak doğallıktan yanayım” yanıtını verdi.

7

Belçim Bilgin

8

Yılmaz Erdoğan

9

Ahmet Fırat Şungar

10

Burcu Biricik - Emre Yetkin

11

Birkan Sokulu

12

Burçin Terzioğlu

13

Demet Akbağ

14

Demet Evgar

15

Meriç Aral

16

Serkan Keskin

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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