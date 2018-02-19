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Güzel yıldız evlenme teklif etti, sevgilisi "biraz sessiz ol" dedi 

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi'yi evlenme teklif etti ama hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Hürriyet Haber
19.02.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:
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Güzel yıldız evlenme teklif etti, sevgilisi biraz sessiz ol dediNext

OK! dergisine konuşan Kelly Brook, birlikte çıktıkları Antigua tatilinde Fransız model sevgilisi Parisi'ye "şaka yollu" evlilik teklifinde bulunduğunu itiraf etti. Ancak beklemediği bir karşılık aldığını da sözlerine ekledi.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: kelly brook , jeremy parisi , evlilik teklifi

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