Güzel yıldız evlenme teklif etti, sevgilisi "biraz sessiz ol" dedi 

OK! dergisine konuşan Kelly Brook, birlikte çıktıkları Antigua tatilinde Fransız model sevgilisi Parisi'ye "şaka yollu" evlilik teklifinde bulunduğunu itiraf etti. Ancak beklemediği bir karşılık aldığını da sözlerine ekledi.
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