Güzel oyuncu Ece Hakim, Harvard'da sucuklu yumurta yaptı!
2016’da Harvard Üniversitesi’nde tam burslu okumaya hak kazanan Ece Hakim, gönüllü tanıtım elçimiz olup çıktı. Geçtiğimiz pazar günü pişirdiği sucuklu yumurtayı yabancı öğrencilerle yiyen 21 yaşındaki oyuncu, her hafta da değişik bir Türk lezzeti yapacak...
2016’da Harvard Üniversitesi’nde tam burslu okumaya hak kazanan Ece Hakim, gönüllü tanıtım elçimiz olup çıktı. Geçtiğimiz pazar günü pişirdiği sucuklu yumurtayı yabancı öğrencilerle yiyen 21 yaşındaki oyuncu, her hafta da değişik bir Türk lezzeti yapacak...
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