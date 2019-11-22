Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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'Gurur duyuyorum' dedi ama... Dev şirketin satışı aileyi birbirine düşürdü
En genç milyarder olarak anılan kardeşi Kylie Jenner'ın, kozmetik markasının büyük hissesini 600 milyon dolara satmasının ardından yorum yapmadığı için kıskançlıkla suçlanan Kim Kardashian, "Onunla gurur duyuyorum" diyerek dedikoduları susturmak istedi. İşte Kylie ve şirketinin bugünlere gelişi...
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Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder olduğu ilan edilen Kylie Jenner, kozmetik markası Kylie Cosmetics'in çoğunluk hissesini 600 milyon dolara ABD merkezli kozmetik devi Coty'e satmasıyla gündemde.
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Bu satış haberinin ardından gözler, Kardashian/Jenner kardeşlere çevrilerek verecekleri tepki beklenmişti.
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Ancak özellikle ailenin en meşhur ablası Kim Kardashian’ın bu dev satış hakkında sosyal medyada herhangi bir yorumda bulunmaması, kardeşler arasında kıskançlık olduğu şeklinde yorumlanmıştı.
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Kardashian, “Kardeşimle gurur duyuyorum” açıklaması yaparak kıskançlık söylentilerini bitirdi.
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Kardashian, “Pek çok şirket teklif veriyordu ve markasını satın almak istiyordu. Kylie, şirketinin yarısını satma kararını yaklaşık bir yıl önce vermişti ve bunu yapmak istiyordu” şeklinde konuştu.
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39 yaşındaki reality show yıldızı, “20’li yaşlarının başında bir iş kurup başarıya ulaşması ve bunu da sevdiği bir alanda yapıyor olması ilham verici ve harika bir şey. Onunla gurur duyuyorum” diye ekledi.
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Kylie Cosmetics altında 2015 yılında 29 dolarlık ruj kitleri satarak makyaj serüvenine başlayan Kylie Jenner; Clairol, CoverGirl, Max Factor, OPI, Rimmel ve Sally Hansen markalarını içeren Coty şirketine Kylie Cosmetics şirketinin yüzde 51'ini 600 milyon dolara sattı. İşte dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner ve şirketi hakkında ilginç bilgiler...
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2015 yılında doğal dudaklarıyla ilgili özgüveni olmadığı için dolgu kullandığını kabul eden Jenner, Kylie Kozmetik adındaki markasını piyasaya sürdü.
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Şaşırtıcı bir şekilde ürünleri, diğer geleneksel kozmetik markalarının aksine internet üzerinde yoğun rağbet gördü. O kadar meşhur oldular ki ürünler hemen tükendi.
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Kylie Jenner ne de olsa bir sosyal medya dahisi. 18-34 yaş arası 128 milyon Instagram takipçisi, şirketinin hedef kitlesini oluşturuyor.
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Çok az masrafı var
Forbes dergisi geçen yıl yayımladığı kapak haberinde Jenner'ın şirketinin gelirine kıyasla az bir masrafı olduğunu yazdı.
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Bunun nedeni şirketin internet üzerinden satış yapması. Operasyon ve prodüksiyonun kalanı dışarıdan insanlar aracılığıyla hallediliyor.
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Jenner bu kadar büyük bir sosyal medya fenomeniyken pazarlama masrafları ise neredeyse yok denecek kadar az.
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Hem anne hem menajer: Kris Jenner
Kris Jenner, hem bir anne hem de olağanüstü bir menajer olarak çocuklarının finansal faaliyetlerini yürütüyor, böylece ailesinin milyon dolarlık bir imparatorluk haline dönüşmesini sağlıyor.
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Bunun karşılığında yüzde 10 menajerlik ücreti alan Kris Jenner, finanstan halkla ilişkilere kadar çocuklarının çoğu işini yürütüyor.
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Kylie Jenner'ın piyasaya sürdüğü rujun anında tükenmesi annesinin bu alanda bir iş fırsatı olduğunu görmesini sağladı.
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Shopify adlı platformu kullanan Kris Jenner, Kylie Kozmetik'in daha büyük bir alanda satış yapmasını sağladı.
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Kylie zengin doğdu
Forbes dergisinin, Kylie Jenner'ın kendi kendine en genç yaşta milyarderliğe ulaşan kişi olduğunu açıklaması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Jenner'ın zaten zengin olduğunu söyleyerek, "kendi kendine zengin olduğu" açıklamasına karşı çıktı.
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Ünlü olmakla ünlü olan ailesi 10 yıldır popüler kültürün ışıkları altında, özellikle de 'Keeping up with the Kardashians' adlı reality şov televizyonda gösterilmeye başlandığından beri.
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Kozmetikten giyim sektörüne kadar Kardashian ve Jenner aileleri, çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyor.
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Kylie Jenner da 10 yaşından beri televizyona çıkıyor. Kim Kardashian kardeşini, anne ve babalarından 'tavsiye' dışında bir şey almadıklarını söyleyerek savunuyor.