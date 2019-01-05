Gurme sandviçin en iyi 10 adresi

Mazisi ta 18’inci yüzyıla, İngiliz amiral, Sandwich Kontu John Montagu’ye kadar uzanıyor. Zamanla Amerika’da fast-food zincirlerinin ortaya çıkmasıyla tüm dünyaya yayılıyor. Artık hızlı karın doyurmanın ötesinde bir lezzet. Türkiye’de gurme sandviçin en iyilerini alanında uzman jüri üyelerimize sorduk.
Gazeteci, yemek yazarı ve blogger’lardan oluşan jüri seçti
Mazisi ta 18’inci yüzyıla, İngiliz amiral, Sandwich Kontu John Montagu’ye kadar uzanıyor. Zamanla Amerika’da fast-food zincirlerinin ortaya çıkmasıyla tüm dünyaya yayılıyor. Artık hızlı karın doyurmanın ötesinde bir lezzet. Türkiye’de gurme sandviçin en iyilerini alanında uzman jüri üyelerimize sorduk.
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