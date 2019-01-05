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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Gurme sandviçin en iyi 10 adresi

    Gurme sandviçin en iyi 10 adresi

    Mazisi ta 18’inci yüzyıla, İngiliz amiral, Sandwich Kontu John Montagu’ye kadar uzanıyor. Zamanla Amerika’da fast-food zincirlerinin ortaya çıkmasıyla tüm dünyaya yayılıyor. Artık hızlı karın doyurmanın ötesinde bir lezzet. Türkiye’de gurme sandviçin en iyilerini alanında uzman jüri üyelerimize sorduk.

    Gizem Coşkunarda /gcoskunarda@hurriyet.com.tr
    05.01.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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    Gazeteci, yemek yazarı ve blogger’lardan oluşan jüri seçtiNext

    Gazeteci, yemek yazarı ve blogger’lardan oluşan jüri seçti

    Mazisi ta 18’inci yüzyıla, İngiliz amiral, Sandwich Kontu John Montagu’ye kadar uzanıyor. Zamanla Amerika’da fast-food zincirlerinin ortaya çıkmasıyla tüm dünyaya yayılıyor. Artık hızlı karın doyurmanın ötesinde bir lezzet. Türkiye’de gurme sandviçin en iyilerini alanında uzman jüri üyelerimize sorduk.

    Etiketler: Türkiye

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