Güreşçinin plaj romantizmi

32 yaşındaki Cejudo ile sevgilisi tatil için Tulum kentini seçti. İki sevgili önceki gün plajda objektiflere takıldı. Cejudo ile Sandra adlı Brezilyalı sevgilisi denizde romantizm yaşadı. Çift, denizden çıktıktan sonra da plajda yürüyüş yaptı.
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