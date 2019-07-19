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Güreşçinin plaj romantizmi

Amerikalı güreşçi Henry Cejudo, yoğun sezonun yorgunluğunu sevgilisiyle çıktığı Meksika tatilinde atıyor.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
19.07.2019 - 13:24 | Son Güncelleme:
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Güreşçinin plaj romantizmiNext

 32 yaşındaki Cejudo ile sevgilisi tatil için Tulum kentini seçti. İki sevgili önceki gün plajda objektiflere takıldı. Cejudo ile Sandra adlı Brezilyalı sevgilisi denizde romantizm yaşadı. Çift, denizden çıktıktan sonra da plajda yürüyüş yaptı.

BACKGRID USA

Etiketler: güreş

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