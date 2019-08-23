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Gurbetçileri elleriyle besleyip, uğurladılar

Edirneli esnaf, yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşları, kente özgü yöresel yiyecekler ikram ederek yolculadı. Esnafın ikramı vatandan ayrıldıkları için hüzünlenen gurbetçilere moral oldu.

AA
23.08.2019 - 15:09 | Son Güncelleme:
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Gurbetçileri elleriyle besleyip, uğurladılarNext

Edirne esnafı yaşadıkları ülkelere dönen Türk vatandaşlarını Kapıkule Sınır Kapısı'ndan uğurladı.

Etiketler: gurbetçi , Edirne , yolculuk , haberler

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