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    'Angel'a gözyaşlarıyla veda ettiler

    Hollanda’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine tatile gelen gurbetçi Çıldır ailesi, konakladıkları otelde başka bir köpeğin saldırısı sonucu ölen ’Angel’ isimli köpeklerini Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında hayvan mezarlığında toprağa verdi. Meryem Çıldır, köpeğine "Bembeyaz kızım benim, kıyamam ben sana, prensesim, yavrum" diyerek veda etti.

    Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY / EDİRNE (DHA) - AA
    23.08.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:
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    Angela gözyaşlarıyla veda ettilerNext

    Hollanda’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine tatile gelen gurbetçi Çıldır ailesi, konakladıkları otelde başka bir köpeğin saldırısı sonucu ölen ’Angel’ isimli köpeklerini Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında hayvan mezarlığında toprağa verdi. Meryem Çıldır, köpeğine "Bembeyaz kızım benim, kıyamam ben sana, prensesim, yavrum" diyerek veda etti.

    Etiketler: köpek , gurbetçi aile , son dakika
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