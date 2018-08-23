'Angel'a gözyaşlarıyla veda ettiler

Hollanda’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine tatile gelen gurbetçi Çıldır ailesi, konakladıkları otelde başka bir köpeğin saldırısı sonucu ölen ’Angel’ isimli köpeklerini Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında hayvan mezarlığında toprağa verdi. Meryem Çıldır, köpeğine "Bembeyaz kızım benim, kıyamam ben sana, prensesim, yavrum" diyerek veda etti.
Hollanda’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine tatile gelen gurbetçi Çıldır ailesi, konakladıkları otelde başka bir köpeğin saldırısı sonucu ölen ’Angel’ isimli köpeklerini Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında hayvan mezarlığında toprağa verdi. Meryem Çıldır, köpeğine "Bembeyaz kızım benim, kıyamam ben sana, prensesim, yavrum" diyerek veda etti.
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