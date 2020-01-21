Gurbetçi aile 3 yıl 7 ay hukuk mücadelesi verdi

“Pazartesi gittikleri göl kenarında cumaya kadar kalıp döneceklerdi. Ancak o gezi bizim için kâbus oldu. Elif, arkadaşlarıyla birlikte göle girmiş. Gölün bir bölümüne çocukların daha ileri gitmemeleri için dubalar konulmuş, aralarına da ip gerdirilmiş. Anlatılana göre Elif bu ipe dolanmış ve boğulmuş.”