Gurbetçi aile 3 yıl 7 ay hukuk mücadelesi verdi

2016’da okul gezisiyle gittikleri gölde boğularak yaşamını yitiren 6 yaşındaki Elif Fatma Özdemir’in ailesi, uzun süren çabalarının sonucunda ihmali olan öğretmenler hakkında dava açılmasını başardı. Elif’in ablası Aylin Ermiş, “Öğrenciler göle girerken kimse ilgimenmemiş. Suda çocuklara dikkat etmeleri gerekirdi. Elif’in ölümünde ihmali olanların ceza almasını bekliyoruz” dedi.
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Elif Fatma Özdemir, henüz 6 yaşındaydı. Berlin Neukölln’deki Peter Petersen İlkokul’unda birinci sınıfa başlayan Elif, öğretmenlerinin ve eğitmenlerinin gözetiminde 6 Haziran 2016’da sınıf gezisine katılmış, gezi sırasında yüzmek için girdiği gölde ipe dolanarak yaşamını yitirmişti. Küçük kızın su üstendeki cansız bedenini ise aynı yaşlarda olan bir arkadaşı fark etmişti. Sudan çıkarılan Elif, helikopterle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı.
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Ailesi, Elif’in ölümünde ihmali olanların ceza alması için mahkemede 3 yıl 7 ay hukuk mücadelesi verdi ve sonunda davanın başlamasını sağladı. Elif’in ölümünden sorumlu tutulan altı öğretmen ve eğitmen hakkında soruşturma başlatıldı. Savcı iki öğretmen ve eğitmen hakkında takipsizlik kararı verirken, diğer dört öğretmen ve eğitmeni ise küçük kızın ölümünden sorumlu tutuyor.
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Savcı ve polisin soruşturması 17 ay sürdü. Bu süre sonunda savcı tamamladığı iddianamesini mahkemeye sunarak dava açılmasını istedi. Ancak 2 yıl 2 ay boyunca dava açılmadı. Ailenin avukatları davanın açılması için uzun süre uğraştı. Mahkeme davaya bakacak hâkimin hastalığını gerekçe göstererek süreyi uzattı.
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Ailenin avukatlarından Kerem Türker, “Şüphelilerin mahkemeye çıkarılmasının 3 yıl 7 ay sürmesi çok uzun. Normal süre 8-9 ay olarak kabul ediliyor” dedi. Elif Fatma Özdemir’in ölümü Brandenburg Eyaleti sınırları içinde olduğu için davaya da bu eyaletin mahkemesi bakacak. Yarın başlayacak dört sanıklı dava, Eberswalde Mahkeme’sinde görülecek.
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Küçük kızkardeşinin ölümünden sonra aile olarak hayatlarının altüst olduğunu söyleyen bir çocuk annesi Aylin Ermiş, Hürriyet’e konuştu. Geziye gittikleri gün Elif’i öğretmelere kendi elleriyle teslim ettiğini belirten Aylin Ermiş, şunları söyledi:
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“O günlerde annemizin rahatsızlığıyla ilgili kötü bir haber almıştık. Öğretmenlere ve eğitmenlere, Elif’in o süreçte yalnız kalmaması için sıkı sıkı tembihte bulundum. Arkadaşlarıyla birlikte otobüse binip yola çıktılar. Sanırım üç sınıf birlikte gitmişti. Başlarında öğretmen ve eğitmenlerden oluşan 6 sorumlu vardı.”
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“Pazartesi gittikleri göl kenarında cumaya kadar kalıp döneceklerdi. Ancak o gezi bizim için kâbus oldu. Elif, arkadaşlarıyla birlikte göle girmiş. Gölün bir bölümüne çocukların daha ileri gitmemeleri için dubalar konulmuş, aralarına da ip gerdirilmiş. Anlatılana göre Elif bu ipe dolanmış ve boğulmuş.”
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“Biz aile olarak ciddi ihmallerin olduğunu düşünüyoruz. 72 öğrenci geziye katılıyor. Başlarında 6 öğretmen ve eğitmen var. Öğrenciler göle girerken kimse bu çocuklarla ilgilenmiyor. Suda çocuklara dikkat etmeleri gerekirdi. Elif’in ölümünde ihmali olanların ceza almasını bekliyoruz.”
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“Mahkeme bitene kadar ve sorumlular cezalarını almadan biz acımızı yaşayamayız. Ne zamanki ceza alırlar, biz o zaman acımızı yaşarız. Yıllarca hukuk mücadelesi verdik. Şimdi mahkemenin adil yargılamasını istiyoruz. Bu davanın ayrıca örnek olmasını da bekliyoruz. Buradan çıkacak karar başka Elif’lerin ihmal sonucu ölmesini de engeller.”