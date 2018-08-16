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Gupse Özay'ın kilo isyanı

Ünlü oyuncu Gupse Özay, Deliha ve Görümce filmleri için hızlı şekilde kilo alıp vermesinden dolayı rahatsızlandığını, tedavi gördüğünü açıkladı.

Hürriyet Haber
16.08.2018 - 08:19 | Son Güncelleme:
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Gupse Özayın kilo isyanıNext

Ünlü oyuncu Gupse Özay, Deliha ve Görümce filmleri için hızlı şekilde kilo alıp vermesinden dolayı rahatsızlandığını, tedavi gördüğünü açıkladı. Özay, hayranlarını uyardı: “Doktor kontrolü olmadan asla kilo alıp verme olayını abartmayın”

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