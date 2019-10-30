Gupse Özay: Evden yılan çıktı, taşındık!

İstanbul Beylikdüzü’nde arkadaşlarıyla parkta oturan 15 yaşındaki çocuk, 10 kişilik başka bir grubun saldırısına uğradı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan çocuk yaralanırken, olay yerine gelen babası çılgına döndü.
Yazın turist akınına uğrayan tatil kasabalarındaki çılgın kalabalıklar yavaş yavaş dağılıyor. Hava da değişti. Daha yumuşak ışık, yavaş yavaş sararan yapraklar, sessizlik, huzur ve elbette ki mevsimle birlikte gelen romantizm... Sizin için tam da şu sıralar gidilecek en huzurlu kasabaları derledik...