Günün son dakika haberleri.. Asgari ücret, magazin, spor.. İşte tüm gelişmeler
25 Aralık Çarşamba günü gündem olan tüm haberleri kısa özetler halinde haberimizde derledik. Günün dikkat çeken son dakika haberlerini özet olarak tek bir haberde okuyabileceksiniz. Siyasetten spora günün magazin ve diğer gündem konuları haberimizde..
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1
Asgari ücret yarın saat 14:00'te belli olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi. Gelen son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O polemiğe girmeyin
CHP’li Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki ‘Togo Kuleleri’ kavgası, AK Parti MYK toplantısında da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konunun CHP’yi ilgilendirdiğini belirterek, parti kurmaylarının bu polemiğe girmemesini istedi.
AK Parti’nin önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında eski CHP Milletvekili işadamı Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki ‘rüşvet ve rant tartışması’ da değerlendirildi. Erdoğan, kurmaylarına, “Bu konuyu takip etmeye devam edin.
Ancak bu konu bizim meselemiz değil, bizi ilgilendiren bir yanı da yok, o nedenle polemiğe girmeyin” talimatı verdi. Erdoğan’a, konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir komisyon kurulduğu ve bu komisyonun olayı yakından takip edeceği bilgisi verildi.
3
Halkbank'tan büyük faiz indirimi
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olan kredilere ilişkin faiz indiriminde bulunacak.
Halkbank esnaf ve sanatkarlaralar kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 - 100 faiz indirimi yapıyor.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Halkbank’ın karar kapsamında doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanacak.
4
Ekrem İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması
Adına Kanal İstanbul denilen İstanbul Boğazı’na paralel su yolu ve çevresine 1,5 milyon kişilik yeni şehir yapımı hakkında 16 milyonun seçilmiş temsilcisi olarak seçilmiş tek kamu otoritesi olarak kuşkularımızı tümüyle bilimsel gerçeklerimizi ve itirazlarımızı anlatmak üzere sizleri davet ettim. Ortaya koyacağım tüm nedenler benim şahsi nedenlerim değildir. Bu basın toplantısının hiçbir siyasi amacı yoktur. Tüm vatandaşlarımızdan söyleyeceklerimi çok dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Sadece bugün hayatta olanlar için değil çocuklarımız torunlarımız için büyük bir riskle karşı karşıyayız bunu bilmenizi istiyorum.
Projenin getirdiği en büyük tehlike Terkos gölüne karışacak tuzlu su. Bu gerçekleşirse Terkos sonsuza kadar içme suyu depolama alanı vasfını yitirecek.
Bu muazzam çok değerli su kaynağı yok olacak.Sazlıdere barajı da devre dışı kalacak. Aynen apar topar kapatılan Atatürk Havalimanı gibi devre dışı kalacak.Sazlıdere 5 milyon İstanbullunun su ihtiyacını karşılıyor.
Terkos ile birleştiğinde İstanbul’un tüm su ihtiyacının yüzde 29’unu karşılıyor.Kanal İstanbul yapılırsa bu alan tamamen devre dışı kalacak.Sadece yer üstü değil yeraltı su kaynakları da yok olacak.
5
Çinli bankadan 300 milyon dolar kredi
Garanti BBVA, Çinli The Export Import Of China'dan 3 yıl vadeli kredi temin etti.Garanti Bankası Çinli The Export Import Of China'dan kredi aldı. Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler ve CDS'teki düşüşle birlikte Garanti BBVA 300 milyon dolarlık krediyi temin etti. Banka krediyi 3 yıl vadede ödeyecek. Bankadan KAP'a şu açıklama yapıldı: Bankamız, the Export Import Bank of China'dan 300 milyon Amerikan Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlamıştır.
6
Futbol Konseyi tartıştı: ''VAR kayıtları açıklanmalı mı?''
Hürriyet Futbol Konseyi'nde gündem VAR kayıtlarıydı... Mehmet Arslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve İlker Yasin, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ''VAR kayıtları açıklansın'' paylaşımlarını tartıştı. Mehmet Arslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve İlker Yasin, ''Beşiktaş cephesindeyse hakeme tepki var. Ahmet Nur Çebi’nin “VAR kayıtları açıklanmalı” talebi mantıklı mı? Siz derbinin VAR performansını yeterli buldunuz mu?'' sorusunu böyle cevapladı...
İLKER YASİN: KİM, NEYİ, KİMDEN GİZLİYOR? Beşiktaş cephesi hakem kararlarından önce takımın halini sorgulamalı. Evet Cüneyt Çakır formda değil. VAR ile uyumları biraz sıkıntılıydı ama bunlar mağlubiyetin sebebi değil. Ben VAR’a en başta karşı olan kişiyim. İnsan odaklı futbol bir hatalar oyunudur. VAR yokken hakem hataları yine bu kadar konuşuluyordu. Ve hakemin hata yapabileceği kabul ediliyordu.
UĞUR MELEKE: 'VAR'DA HALA STANDARDIMIZ YOK Beşiktaş'ın hakeme tepkisi doğal. 3 tane penaltı kokan pozisyon var maçta. Ayrıca MHK’nın başında hiç hakemlik yapmamış bir spor adamı var. Komitede de VAR dönemini yaşamamış isimler çoğunlukta.
VAR, futbol hukukunda yepyeni bir dönem ve bu dönemi doğru yönetebilmek için protokole yüzde yüz hakim olmanız gerek. Ben, Türk hakemlerinin VAR kullanımında bir standart yakalayamadıklarını gözlemliyorum.
GÜNTEKİN ONAY: KAYITLAR AÇIKLANIRSA BİRİ CİDDİ ZARAR GÖRÜR Fenerbahçe derbisinde 3 penaltısı verilmemiş bir kulüp başkanı için Türkiye standartlarında çok yumuşak bir çıkış yaptı. Beşiktaş taraftarı, rakiplerinin bir taç veya faul için dahi kaybedince ortalığı ayağa kaldırdığı bir ortamda Sayın Ahmet Nur Çebi’den daha net ve vurucu bir açıklama bekledi.
MEHMET ARSLAN: TARAFTARIN TEPKİSİNİ YATIŞTIRMAYI AMAÇLADI Çebi'nin bu açıklamaları taraftarın özellikle sosyal medyada yükselen tepkisini yatıştırmak amacıyla yaptığını düşünüyorum. Benim izlediğim derbide sonucu etkileyen, hakem hataları değil iki takım arasındaki o akşamki farktı. VAR kayıtlarına gelince... Tüm detayları elbette açıklanamaz. Ama en azından Hollanda Ligi’ndeki gibi tartışmalara yol açan kritik pozisyonlar hakkında kamuoyunu bilgilendirecek ölçüde açıklamala yapılması gerekir.
7
Beşiktaş, Emir Umit'i İstanbul'a getirdi
Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna katmak istediği Kosovalı stoper Emir Umit, İstanbul’a geldi. Genç futbolcu ile sözleşme imzalanması bekleniyor.
Beşiktaş'ın ilk transferi gerçekleşmek üzere... İlk kez Hürriyet’in duyurduğu transferde siyah beyazlıların devre arasında kadrosuna katmak istediği Emir Umit, İstanbul’a geldi.
8
İbrahim Tatlıses müstakbel gelini Yasemin Şefkatli ile bir araya geldi
İdo Tatlıses ile uzun süredir aşk yaşayan Yasemin Şefkatli sevgilisinin babası İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi.
İdo Tatlıses’in 1992, Dilan Çıtak Tatlıses’in Tırnak Nişantaşı ve Yasemin Şefkatli’nin de Yase Bags markalarıyla stant açtığı festival, ikinci gününde sürpriz bir konuğu ağırladı.
Müstakbel gelini Yasemin Şefkatli ile poz veren ünlü sanatçı, “Valla bana reklam teklifleri geliyor, bunlar bedava reklam yapıyorlar” sözleriyle güldürdü.
9
'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı! 'Düğün yapacağım' diyen kadına bakın ne gönderdi
İstanbul'un dar gelirli semtlerinde içinde 1000 lira bulunan zarflar dağıtan ve 'Robin Hood' olarak adlandırılan hayırsever, Üsküdar Kuleli'de dağıttığı zarflardan alan Vecihe Algül’ün "Nişan düğün yapacağım. 3 milyar, 5 milyar da verse iyi olurdu" sözlerine sessiz kalmadı. Kimliği bilinmeyen hayırsever, Algül’e 5 tane tam altının kırmızı kurdeleye takılı olduğu 5'i bir yerde kolye ve bin dolar ile çikolata gönderdi. Büyük mutluluk yaşayan Vecihe Algül'ün hediyeleri aldığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Mart ayından bu yana İstanbul'da gecekonduların yoğun olduğu dar gelirli semtlerde, kapılarının altına içlerinde 1000 lira olan zarf bırakan ve mahalle bakkallarındaki borçları ödeyen, çocuklara harçlık dağıtan hayırsever iş insanı, en son cumartesi günü Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıktı.
10
Ertuğrul Özkök yazdı: Can Yaman olayı kesin doğruymuş!
Oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz aylarda İspanya'ya gitmiş, havalimanında yoğun ilgi ile karşılaşmıştı... Yaman'ın etrafında toplanan kalabalığın cast olduğu iddia edildi. Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında tartışmalara nokta koydu.GEÇEN hafta sonu Barcelona-Deportivo Alaves maçını seyretmek için Barcelona’ya gittim.
Akşam yemekte masada, erkek giyim sektöründen 4 İspanya vatandaşı vardı.Biri Katalan, ikisi Bask, biri Galiçyalı...
Bir ara konu erkek giyiminde yeni manken trendlerine gelince Can Yaman’ın adı geçti.Merak ettiğim bir soruyu sordum.
Gazetelerde Can Yaman İspanya’ya gittiğinde onu karşılayan, otelinin önüne gelen kadın kalabalığı görünce itiraf edeyim ben pazarlama amacıyla toplama gibi bir duyguya kapılmıştım. Masadaki 4 İspanyalı da aynı cevabı verdi: “Hayır kesinlikle doğru. Şu an İspanya’da kadınlar nezdinde en gözde erkek Can Yaman” dediler. Vallahi aynen böyle dediler. Ayrıca hepsi Can Yaman’ı benden daha iyi tanıyorlardı.
11
Bakan Sönmez'den enerji kimlik belgesi açıklaması
Enerji Bakanı Dönmez: Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda; 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak