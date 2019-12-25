Günün son dakika haberleri.. Asgari ücret, magazin, spor.. İşte tüm gelişmeler

Futbol Konseyi tartıştı: ''VAR kayıtları açıklanmalı mı?''

Hürriyet Futbol Konseyi'nde gündem VAR kayıtlarıydı... Mehmet Arslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve İlker Yasin, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ''VAR kayıtları açıklansın'' paylaşımlarını tartıştı.

Mehmet Arslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve İlker Yasin, ''Beşiktaş cephesindeyse hakeme tepki var. Ahmet Nur Çebi’nin “VAR kayıtları açıklanmalı” talebi mantıklı mı? Siz derbinin VAR performansını yeterli buldunuz mu?'' sorusunu böyle cevapladı...



İLKER YASİN: KİM, NEYİ, KİMDEN GİZLİYOR?

Beşiktaş cephesi hakem kararlarından önce takımın halini sorgulamalı. Evet Cüneyt Çakır formda değil. VAR ile uyumları biraz sıkıntılıydı ama bunlar mağlubiyetin sebebi değil.

Ben VAR’a en başta karşı olan kişiyim. İnsan odaklı futbol bir hatalar oyunudur. VAR yokken hakem hataları yine bu kadar konuşuluyordu. Ve hakemin hata yapabileceği kabul ediliyordu.



UĞUR MELEKE: 'VAR'DA HALA STANDARDIMIZ YOK

Beşiktaş'ın hakeme tepkisi doğal. 3 tane penaltı kokan pozisyon var maçta. Ayrıca MHK’nın başında hiç hakemlik yapmamış bir spor adamı var. Komitede de VAR dönemini yaşamamış isimler çoğunlukta.



VAR, futbol hukukunda yepyeni bir dönem ve bu dönemi doğru yönetebilmek için protokole yüzde yüz hakim olmanız gerek. Ben, Türk hakemlerinin VAR kullanımında bir standart yakalayamadıklarını gözlemliyorum.



GÜNTEKİN ONAY: KAYITLAR AÇIKLANIRSA BİRİ CİDDİ ZARAR GÖRÜR

Fenerbahçe derbisinde 3 penaltısı verilmemiş bir kulüp başkanı için Türkiye standartlarında çok yumuşak bir çıkış yaptı. Beşiktaş taraftarı, rakiplerinin bir taç veya faul için dahi kaybedince ortalığı ayağa kaldırdığı bir ortamda Sayın Ahmet Nur Çebi’den daha net ve vurucu bir açıklama bekledi.



MEHMET ARSLAN: TARAFTARIN TEPKİSİNİ YATIŞTIRMAYI AMAÇLADI

Çebi'nin bu açıklamaları taraftarın özellikle sosyal medyada yükselen tepkisini yatıştırmak amacıyla yaptığını düşünüyorum. Benim izlediğim derbide sonucu etkileyen, hakem hataları değil iki takım arasındaki o akşamki farktı.

VAR kayıtlarına gelince... Tüm detayları elbette açıklanamaz. Ama en azından Hollanda Ligi’ndeki gibi tartışmalara yol açan kritik pozisyonlar hakkında kamuoyunu bilgilendirecek ölçüde açıklamala yapılması gerekir.