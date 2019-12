Günün son dakika haberleri.. Asgari ücret, magazin, spor.. İşte tüm gelişmeler

Ertuğrul Özkök yazdı: Can Yaman olayı kesin doğruymuş! Oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz aylarda İspanya'ya gitmiş, havalimanında yoğun ilgi ile karşılaşmıştı... Yaman'ın etrafında toplanan kalabalığın cast olduğu iddia edildi. Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında tartışmalara nokta koydu.GEÇEN hafta sonu Barcelona-Deportivo Alaves maçını seyretmek için Barcelona’ya gittim.



Akşam yemekte masada, erkek giyim sektöründen 4 İspanya vatandaşı vardı.Biri Katalan, ikisi Bask, biri Galiçyalı...



Bir ara konu erkek giyiminde yeni manken trendlerine gelince Can Yaman’ın adı geçti.Merak ettiğim bir soruyu sordum.





Gazetelerde Can Yaman İspanya’ya gittiğinde onu karşılayan, otelinin önüne gelen kadın kalabalığı görünce itiraf edeyim ben pazarlama amacıyla toplama gibi bir duyguya kapılmıştım.

Masadaki 4 İspanyalı da aynı cevabı verdi:

“Hayır kesinlikle doğru. Şu an İspanya’da kadınlar nezdinde en gözde erkek Can Yaman” dediler.

Vallahi aynen böyle dediler.

Ayrıca hepsi Can Yaman’ı benden daha iyi tanıyorlardı.