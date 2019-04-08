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Günlerce konuşuldu: Muhtemel UFO diye tahmin ediyoruz

Ticari yolcu taşımacılığına kapanan Atatürk Havalimanı gündem yaratan birçok sıra dışı olaya da konu oldu.Dünya gündemine de giren Atatürk Havalimanının içinde konu olduğu yakın tarihindeki sıra dışı olaylardan bazıları şöyle;

Gökhan Artan / İstanbul, (DHA) -Görseller: Ajanslar
08.04.2019 - 00:37 | Son Güncelleme:
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Günlerce konuşuldu: Muhtemel UFO diye tahmin ediyoruzNext

19 Mayıs 2016 tarihinde Türk Hava Yollarının Bodrumdan İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan Boeing 737 tipi uçağının pilotlarının, Silivri semalarında üstlerinden yeşil ışık saçarak bilinmeyen bir cisim geçtiğini bildirerek,Muhtemel UFO diye tahmin ediyoruz anonsunu yapmaları günlerce konuşuldu.

Etiketler: atatürk havalimanı kapandı mı , atatürk havalimanı son dakika , haberler
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