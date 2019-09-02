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Haberler >Ekonomi>Güney Koreli ünlü bloggerlar o şehre akın etti! Hayran kaldılar

Güney Koreli ünlü bloggerlar o şehre akın etti! Hayran kaldılar

ESKİŞEHİR Valiliği, her yıl yurt dışına turizm amacıyla seyahat ettiği belirtilen 32 milyon Güney Koreli turisti kente çekmek için kalkınma ajansı destekli proje başlattı. Güney Koreli 9 ünlü bloggerı 4 günlüğüne Eskişehir'e getiren valilik, tarihi ve turistlik alanlarda gezi düzenleyerek kentin tanımını yaptı.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)
02.09.2019 - 16:06 | Son Güncelleme:
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Güney Koreli ünlü bloggerlar o şehre akın etti Hayran kaldılarNext

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 51 milyon nüfusu olan ve her yıl yurt dışına turizm amacıyla seyahat ettiği belirtilen 32 milyon Güney Koreli turisti kente çekmek proje hazırlattı.

Etiketler: güney kore , blogger , haberler

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