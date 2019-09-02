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Güney Koreli ünlü bloggerlar o şehre akın etti! Hayran kaldılar
ESKİŞEHİR Valiliği, her yıl yurt dışına turizm amacıyla seyahat ettiği belirtilen 32 milyon Güney Koreli turisti kente çekmek için kalkınma ajansı destekli proje başlattı. Güney Koreli 9 ünlü bloggerı 4 günlüğüne Eskişehir'e getiren valilik, tarihi ve turistlik alanlarda gezi düzenleyerek kentin tanımını yaptı.
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