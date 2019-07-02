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    Güneş tutulmasını böyle izlediler! Tam o an!

    Merakla beklenen tam güneş tutulması gerçekleşti. Ender görünen doğa olayı Güney Amerika'yı bir süre karanlıkta bıraktı. Tam tutulmanın ilk görüldüğü yer Şili oldu. Türkiye'den görünebilecek tam güneş tutulması ise en erken 20 Nisan 2060'ta gerçekleşecek.

    Fotoğraflar: AFP - REUTERS
    02.07.2019 - 23:38 | Son Güncelleme:
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    Güneş tutulmasını böyle izlediler Tam o anNext

    50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulmasının yüzde yüz görüldüğü Şili’de tutulma yoğun katılımla izlendi.

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