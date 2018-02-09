Güne damga vuran kare! Yıllar sonra bir ilk...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye geldi. Bu ziyaretle birlikte, 1953'te sona eren savaşının ardından ilk kez Kuzey Kore liderinin ailesinden birisi, Güney Kore topraklarına adım atmış oldu. Ancak Olimpiyat Töreni'ne damga vuran tek detay bu değildi. Açılış töreninde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kuzey Kore Lideri'nin kız kardeşi Kim Yo Jong tribünde çekilen görüntüleri en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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