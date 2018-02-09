Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Güne damga vuran kare! Yıllar sonra bir ilk...

    Güne damga vuran kare! Yıllar sonra bir ilk...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye geldi. Bu ziyaretle birlikte, 1953'te sona eren savaşının ardından ilk kez Kuzey Kore liderinin ailesinden birisi, Güney Kore topraklarına adım atmış oldu. Ancak Olimpiyat Töreni'ne damga vuran tek detay bu değildi. Açılış töreninde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kuzey Kore Lideri'nin kız kardeşi Kim Yo Jong tribünde çekilen görüntüleri en çok konuşulan konulardan biri oldu.

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 18:05 | Son Güncelleme:
    1 / 8
    Güne damga vuran kare Yıllar sonra bir ilk...Next

    Güney Kore'nin PyeongChang şehrinde yapılan 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine bu kare damga vurdu.

    Etiketler: Kuzey Kore , ABD , Kim Jong

    En Yeni Foto Galeriler

    Yok Artık Dedirten Hediyeler!

    Yok Artık Dedirten Hediyeler!

    Güne damga vuran kare! Yıllar sonra bir ilk...

    Güne damga vuran kare! Yıllar sonra bir ilk...

    Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...

    Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...

    Şenol Güneş çıkmaza girdi! Negredo ve Love...

    Şenol Güneş çıkmaza girdi! Negredo ve Love...

    Aldatan sevgilisini drone ile yakaladı!

    Aldatan sevgilisini drone ile yakaladı!

    Şişman diye işinden kovuldu! Sonrası inanılmaz...

    Şişman diye işinden kovuldu! Sonrası inanılmaz...

    7 adımda yurtdışında dil okulu seçimi

    7 adımda yurtdışında dil okulu seçimi

    Sosyal medyadan yapılan baskılar bıraktırdı

    Sosyal medyadan yapılan baskılar bıraktırdı

    İnanamayacaksınız! 10 dakikada 10 kupa...

    İnanamayacaksınız! 10 dakikada 10 kupa...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri