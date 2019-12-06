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Magazin
06 Aralık 2019 - 09:49,

Gündüz güneş akşam parti

Samimi görüntüleri olay yaratan Kendall Jenner ile Bella Hadid akşam da eğlenceye gitti.

BACKGRID USA, INSTAGRAM 

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Bir grup arkadaşlarıyla birlikte Miami'de plaj keyfi yapan Kendall Jenner ile Bella Hadid, hava kararınca da eğlenceli güne partiyle devam etti.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Jenner, partiye model arkadaşı Joan Smalls ise el ele gitti. Kulüpte buluşan grup plaj eglencesini orada da sürdürdü.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Kendall Jenner ile Bella Hadid, parti sırasında çektikleri pozları da Instagram hesaplarından paylaştı.

BACKGRID USA, INSTAGRAM 

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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İki top model Kendall Jenner ve Bella Hadid, Miami plajında keyifli bir gün geçirdi. Önce denize girip güneşlenen sonra da yat gezisine çıkan ikiliye Kendall Jenner'ın ablası Kourtney Kardashian da eşlik etti.

BACKGRID USA

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Kendall Jenner ile Bella Hadid bir ara samimi görüntüler sergiledi. Plajda aynı şezlongda güneşlenen iki arkadaş daha sonra kendilerine eşlik eden grupla birlikte yat gezisine çıktı.

BACKGRID USA

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Burada da Bella Hadid bir ara Kendall Jenner'ın dizlerine yattı. İki arkadaş o sırada yanlarına gelen Jenner'ın yakın arkadaşı Fai Khadra ile şakalaştı.

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