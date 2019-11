Gayemiz yaşamaksa yaşıyoruz diyelim gitsin. Ama! Yaşadığımız her an mutlaka! Aklımıza yatsın, Ruhumuza iyi gelsin, Canımıza değsin. Günaydın.



Her çocuğun huzur içinde büyümeye, hayatı sevgiyle yaşamaya hakkı vardır. Yeni haftaya... Günaydın.



Güzel günler çabuk geçermiş Ne çabuk geçtin tatil, O zaman başlasın maraton.. Huzurlu, mutlu, bereketli haftalar. Günaydınlar.



Huzurlu, mutlu, bereketli haftalar. Çocuklarımıza sadece insan olmayı değil insan sıfatı taşımayı da öğretelim. Dilerim her daim iyi niyetli ve merhametli insanlarla karşılaşmak nasip olsun arkadaşlar. Sağlıklı ve bol bereketli bir hafta diliyorum. Günaydın dostlarım