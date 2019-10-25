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Televizyon
25 Ekim 2019 - 16:47,

Güldür Güldür Show'a kimler katıldı? Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları kimler?

Güldür Güldür Show kadrosuna yeni katılan isimlerle yeni sezonun açılışını yaptı. Üçüncü sezona 3 yeni oyuncuyla sezona giren Güldür Güldür Show, cuma akşamları izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Güldür Güldür Show'a bu sezon kimler katıldı? Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları kimler?

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Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor.

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aycan Koptur, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Emre Altuğ, Evrim Akın, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Simge Günsan, Sinan Çalışkanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. İşte, Güldür Güldür Show'a katılan yeni isimler ve hayatlarına ilişkin bilgiler...

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İrem Kahyaoğlu Kimdir?

26 Kasım 1980 yılında İzmit’te doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümünde okumuştur. Tiyatro oyunculuğunda ilerleyen İrem, ilk defa Aliye Dizisi ile ekranlara çıkmıştır.

İrem Kahyaoğlu'nun Oynadığı Diziler

Yasak Elma / Şengül / 2018

Yıldızlar Şahidim / Mebruke / 2017

Aşk Yalanı Sever / 2016-2017

Karadayı / Suna / 2012-2013Aynı Çatı Altında / 2006Aliye / 2004

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4 Aralık 1977'de Merzifon'da dünyaya geldi. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında, Merzifon Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra, Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi "Turizm ve Otel İşletmeciliği" bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin "tiyatro kulübü"ne katıldı. Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra, 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile, İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Yine 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé'nin "Big Shoot" adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur.

Çağlar Çorumlu Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

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Aylin Kontante 30 Haziran 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü bitiren Kontante, Kampüsistan dizisi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır. Aylin Kontente 2012 yılında oyuncu Alper Kul ile evlenmiştir.

Aylin Kontante eşi Alper Kul için şu ifadelerde bulunmuştu; "Alper’le tanıştığım üçüncü ayda evlilik teklifine “evet” dedim. Dokuzuncu ayda evlendik. 11’inci ayda anne olmaya karar verdim."

Aylin Kontante, eşi Alper Kul ile birlikte Güldür Güldür Show isimli programda yer almaktadır.

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