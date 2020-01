Güçlü kemiklere sahip olmak için neler tüketmeliyiz?

C vitamini kemikleri de güçlendiriyor C vitaminini alabileceğiniz besinler:

Vücut için olduğu kadar kemikler için de gerekli olan kolajen üretimini arttıran C vitamini, aynı zamanda kalsiyum emilimini kolaylaştırıyor. Yeterli ölçüde C vitamini alınmadığı takdirde ise kemikler dayanıksız ve kırılgan hale geliyor.