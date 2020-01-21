Sağlık Fotoğraf: iStock, Alamy Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 17:51 , / 22 Ocak 2020 - 10:33

Güçlü kemiklere sahip olmak için neler tüketmeliyiz?

Kaya gibi sert görünseler de, kemikler kolajen, protein ve mineral gibi birçok katmandan oluşan canlı dokulardan meydana gelir. Tüm bu maddeler kemiklerin içinde o kadar yoğun bir şekilde bulunur ki, mesela sadece uyluk kemiği bükülmeden 550 kiloluk bir baskıya dayanabilir. Peki kaya gibi sert ve güçlü kemiklere sahip olmak için ne yapmamız gerekir? Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, güçlü kemiklerin sırrını anlatıyor.