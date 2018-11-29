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    Haberler >Teknoloji>Güçlü bir şifre oluşturmanın altın kuralları

    Güçlü bir şifre oluşturmanın altın kuralları

    Herhangi bir hesabınız için şifre oluştururken dikkat etmeniz gereken pek çok nokta var. Güçlü bir şifre oluşturduğunuzda içiniz daha rahat olacak; hacker'lara geçit vermeyeceksiniz. İşte sağlam şifre oluşturmanın altın kuralları...

    Hürriyet Haber
    29.11.2018 - 08:21 | Son Güncelleme:
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    Güçlü bir şifre oluşturmanın altın kuralları Next

    Şifrenize rakam ve semboller ekleyin

    Şifrelerinize rakamlar ve semboller ekleyin Örneğin "qwerty" tarzında bir şifre yerine "q1!we3-rty" şeklinde oluşturun. Bu şifrenizi daha güçlü kılacak.

    Etiketler: güvenlik , parola

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