Gribal enfeksiyonlara kış meyveleri ile savaş açın
Kış aylarında bazı insanlar haftalarca grip yüzünden başını kaldıramıyor, bazıları ise hiç gribe yakalanmamayı başarabiliyorlar. Peki, gribe yakalanmayanlar ne yapıyorlar, ne yiyip içiyorlar da gripten bu şekilde korunabiliyor dersiniz? İşte soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlardan korunmak için yemeniz gereken kış meyve ve sebzelerinin listesini Uzm. Dyt. Hatice Gürgen veriyor.
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1
Turunçgiller
Portakal, mandalina, greyfurt tam bir C vitamini deposudur. C vitamini ise içerisinde bulunduğumuz kış aylarında bağışıklığı güçlendiren bir vitamindir. Sarı-turuncu renkli meyveler beta karotenden zengin olduğu için vücutta A vitaminine dönüşür. A vitamini de yine bağışıklığı güçlendiren ve aynı zamanda görme fonksiyonları dahil olmak üzere cilt sağlığı ve cilt güzelliği için de önemli bir vitamindir.
2
Şifa dostu meyveler
Nar; kırmızı renkli bir meyvedir. İçeriğinde likopen ve antosiyanin gibi fitokimyasallardan zengindir. Bu fitokimyasallar güçlü antioksidandır ve sağlık için faydalarına bakarsak vücutta oluşan serbest radikallere karşı savaşırlar yani kansere karşı koruyucudur ve kalp hastalıklarını önleyici etkileri vardır. Kolesterol ve kan şekerini dengeleme de etkilidir.
3
Kırmızı meyvelerde C vitamini ve folik asit yüksektir ve bunlar vücutta oluşan toksinleri temizler, inflamasyonu önler bu özellikleri ile sağlığı koruyucudur.
4
Elma
Elma; kalp sağlığı için her gün 1 tane yenmelidir. C vitamini ve güçlü antioksidanlar alabilmek için sarı, kırmızı ve yeşil elma fark etmez her rengini mutlaka tüketin. Elmayı kabuklu yediğinizde aldığınız posa miktarını arttırmış olursunuz ve bu da sindiriminizi rahatlatır. Antioksidanı yüksek bir meyve olduğu için kansere karşı da koruyucu etkisi vardır.
5
Ayva
Ayva; kışın hastalanmamak için bağışıklığınızı kuvvetlendiren, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu bir meyvedir. A ve C vitamininden yüksektir. İçeriğinde pektin yüksektir ve sindirim sisteminizi düzenler, bol lifli yapısıyla bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Yüksek potasyum içeriği ile kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu düzenlemeye yardımcıdır.
6
Tüm dünyada beslenme kılavuzlarında günde en az 3-4 porsiyon meyve tüketilmesinin sağlığı koruyucu etkisi olduğu vurgulanmaktadır.
7
Kansere karşı koruyucu, kalp sağlığı için, kolesterol ve yüksek tansiyonun düşürülmesi için, bağırsakların düzenli çalışması için, günlük ihtiyacımız olan vitaminleri alabilmemiz ve meyvelerde daha bilinmeyen birçok besin ögesinden faydalanmak için her gün düzenli meyve tüketilmelidir.Meyve tüketiminde ne kadar renk o kadar sağlık demektir.
8
Özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonlardan korunmak için her gün; 1 adet elma, 1 adet portakal veya 2 adet mandalina, yarım adet nar, 1/3 ayva tüketilebilir.