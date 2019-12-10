Son görüntüsü korkutmuştu! Greta Thunberg ateş püskürdü

Duygusal konuşmasında dünya liderlerini sert şekilde eleştiren Greta, " Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret."' ifadelerini kullanmıştı.