Son görüntüsü korkutmuştu! Greta Thunberg ateş püskürdü
16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'ün yeni çağrısı gündeme bomba gibi düştü.
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Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmasıyla tüm dünyanın gündemine oturan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den şaşırtan bir çıkış daha geldi.
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Greta Thunberg, 14 genç aktivistle beraber Norveç Başbakanı Erna Solberg ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ye ülkelerinin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettikleri gerekçesiyle çağrıda bulunan bir mektup kaleme aldı.
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Thunberg'in de imzasının bulunduğu mektupta, "Norveç çocuklara karşı gerekli sorumluluklarını yerine getirmeli" notu dikkat çekti.
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Uluslararası arenada iklim değişikliğine karşı en etkin mücadeleyi verdiği bilinen Norveç'in kendi iklim hedeflerini tutturamadığı vurgulanan mektupta ülkenin günde 660 bin varil kapasitesine sahip yeni petrol sahası keşfine de atıfta bulunuldu.
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Greta Thunberg imzalı mektuba ABD'de iklim değişikliğine karşı eylemler yapan 14 yaşındaki Alexandria Villaseñor da destek verdi.
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Greta Thunberg daha önce de Norveç ve Kanada'ya iklim değişikliği konusunda yeterince önlem almadıkları için tepki göstermiş ve Kanada'da düzenlenen protestolara katılım sağlamıştı.
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Doğal gaz ihracatında 2017 yılında Katar'ı geride bırakan Norveç günümüzde Rusya'nın ardından dünyanın en büyük ikinci doğal gaz ihracatçısı konumunda bulunuyor.
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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip üçüncü ülkesi olan Kanada da doğal gaz ve ham petrol ihracatında dünyanın beşincisi konumunda.
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Greta Thunberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de, Madrid Complutense Üniversitesi'nde 2-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen iklim zirvesine katılmıştı.
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Zirvenin ikinci haftasında katılacağı iki etkinlikte delege seviyesinde katılım sağlamak istediğini belirten Greta Thunberg, "Zirvede yalnızca gençlerin sesi olmak istemiyorum." demişti.
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Katıldığı oturumun ardından zirveden ayrılan Greta Thunberg'un oldukça ciddi görünen yüz ifadesi dikkat çekmişti.
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Söz konusu görüntüler hakkında yorumda bulunan sosyal medya kullanıcıları genç iklim aktivisti için endişe duyduklarını belirtmişti.
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COP25 İklim Konferansı kapsamında Madrid Complutense Üniversitesi'nde 2-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen iklim zirvesi, iklim değişikliği ve etkilerine karşı mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi konusunu tartışıyor.
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Greta Thunberg sonuncusu geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen "Gelecek için Cuma Günleri” protestosunda dünya çapında iklim için gerçekleştirilen okul eylemlerinin hiçbir amaca ulaşamadığını çünkü karbon emisyonunun artmaya devam ettiğini söylemişti.
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İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Greta, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." demişti.
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Duygusal konuşmasında dünya liderlerini sert şekilde eleştiren Greta, " Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret."' ifadelerini kullanmıştı.
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İklim değişikliğine bir süredir dikkati çektiğini ve ancak liderlerin bunu görmezden geldiğini belirten Thunberg, şunları kaydetmişti:
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"Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum..."
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"Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak."
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Cuma günleri okula gitmemeye karar veren Greta, 20 Ağustos 2018'de ilk kez İsveç parlamentosu Riksdag'ın önünde iklim değişikliğini protesto eden döviziyle oturma eylemi yapmış ve yetkilileri harekete geçmeye çağırmıştı.
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Greta'nın haftada bir okula gitmeyerek İsveç parlamentosu önünde yaptığı oturma eylemi ve bu kadar genç bir insanın, kendi kuşağından bir çok gencin rahatsızlığını duyduğu bir konuyu böylesine ateşli bir şekilde ifade edebilmesi medyanın giderek artan ilgisinin odağı olmuştu.
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Greta, öğrencilere çağrı yaparak iklim için harekete geçmelerini istemiş, sosyal medya üzerinden bu çağrı "Cumalar, geleceğimiz için" sloganıyla dev bir kampanyaya dönüşmüş ve geçen yıl süresince büyüyen kampanyaya dünyanın bir çok farklı yerinde milyonlarca öğrenci katılmıştı.