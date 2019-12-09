Sözleri deprem etkisi yaratmıştı! Dünyayı korkutan görüntü

Greta'nın haftada bir okula gitmeyerek İsveç parlamentosu önünde yaptığı oturma eylemi ve bu kadar genç bir insanın, kendi kuşağından bir çok gencin rahatsızlığını duyduğu bir konuyu böylesine ateşli bir şekilde ifade edebilmesi medyanın giderek artan ilgisinin odağı olmuştu.