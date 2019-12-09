Sözleri deprem etkisi yaratmıştı! Dünyayı korkutan görüntü
16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'un iklim zirvesi sonrasında çekilen görüntüler korkuttu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de, Madrid Complutense Üniversitesi'nde 2-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen iklim zirvesine katıldı.
2
Zirvenin ikinci haftasında katılacağı iki etkinlikte delege seviyesinde katılım sağlamak istediğini belirten Greta Thunberg, "Zirvede yalnızca gençlerin sesi olmak istemiyorum." dedi.
3
Katıldığı oturumun ardından zirveden ayrılan Greta Thunberg'un oldukça ciddi görünen yüz ifadesi dikkat çekti.
4
Söz konusu görüntüler hakkında yorumda bulunan sosyal medya kullanıcıları genç iklim aktivisti için endişe duyduklarını belirtti.
5
COP25 İklim Konferansı kapsamında Madrid Complutense Üniversitesi'nde 2-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen iklim zirvesi, iklim değişikliği ve etkilerine karşı mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi konusunu tartışıyor.
6
Greta Thunberg sonuncusu geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen "Gelecek için Cuma Günleri” protestosunda dünya çapında iklim için gerçekleştirilen okul eylemlerinin hiçbir amaca ulaşamadığını çünkü karbon emisyonunun artmaya devam ettiğini söylemişti.
7
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Madrid'deki İklim Zirvesi'ne katılmak için Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle aşarak Lizbon'a gelmiş ve buradan 10 saatlik tren yolculuğu ile Madrid'e geçmişti.
8
İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Greta, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." demişti.
9
Duygusal konuşmasında dünya liderlerini sert şekilde eleştiren Greta, " Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret."' ifadelerini kullanmıştı.
10
İklim değişikliğine bir süredir dikkati çektiğini ve ancak liderlerin bunu görmezden geldiğini belirten Thunberg, şunları kaydetmişti:
11
"Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum..."
12
"Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak."
13
Cuma günleri okula gitmemeye karar veren Greta, 20 Ağustos 2018'de ilk kez İsveç parlamentosu Riksdag'ın önünde iklim değişikliğini protesto eden döviziyle oturma eylemi yapmış ve yetkilileri harekete geçmeye çağırmıştı.
14
Greta'nın haftada bir okula gitmeyerek İsveç parlamentosu önünde yaptığı oturma eylemi ve bu kadar genç bir insanın, kendi kuşağından bir çok gencin rahatsızlığını duyduğu bir konuyu böylesine ateşli bir şekilde ifade edebilmesi medyanın giderek artan ilgisinin odağı olmuştu.
15
Greta, öğrencilere çağrı yaparak iklim için harekete geçmelerini istemiş, sosyal medya üzerinden bu çağrı "Cumalar, geleceğimiz için" sloganıyla dev bir kampanyaya dönüşmüş ve geçen yıl süresince büyüyen kampanyaya dünyanın bir çok farklı yerinde milyonlarca öğrenci katılmıştı.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
İklim aktivisti Greta Thunberg'den liderlere sert eleştiri