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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA - Fotoğraflar: AP
30 Ekim 2019 - 11:11,

Açıklamaları dünyayı sarsmıştı! Para ödülünü duyunca bunu yaptı

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg yine şaşırttı.

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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eylem Zirvesi'nde yaptığı konuşmayla dünyanın gündemine oturmuştu.

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Greta Thunberg'in dünya liderlerini hedef alan sert konuşması tartışmaları da beraberinde getirmişti.

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İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, kendisine layık görülen İskandinav Konseyi Çevre Ödülü'nü reddetti.

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The Sunday Morning Herald gazetesinde yar alan habere göre, İsveç'in başkenti Stockholm'deki tören sırasında temsilcileri tarafından okunan mesajla ödülü reddettiğini bildiren Thunberg, bundan büyük onur duyduğunu fakat iklim mücadelesi için herhangi bir ödüle ihtiyaç olmadığını belirtti.

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Thunberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, 75 bin dolar değerindeki ödülü, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda "güzel sözler söylemek" yerine "somut eylemlerin hayata geçirilmesi" gerektiğini ifade ederek reddettiğini söyledi.

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Greta Thunberg, mesajında ihtiyaç duyulan asıl şeyin siyasetçilerin ve gücü elinde bulunduran kişilerin en son bilimsel verileri baz almaları olduğunu ifade etti.

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Kendisini ödüle aday gösteren Norveç ve İsveç hükümetlerinin de iklim mücadelesinde büyük şöhrete sahip olmalarına rağmen emisyon ve diğer çevre meselelerinde yeterli adım atmadıklarının altını çizen Thunberg, ülkesi İsveç'te insanların "sanki 4 gezegene sahipmiş gibi yaşadıklarını" savundu.

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İskandinav jürisi, çevre ve iklim değişikliği konularına yeni bir soluk getirdiği gerekçesiyle Greta Thunberg'i ödüle layık gördüğü vurgusu yaptı.

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Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Enerji Haftası forumu kapsamındaki bir panelde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Greta'nın BM İklim Zirvesi'ndeki sözlerini adeta yerden yere vurmuş, 16 yaşındaki bir genç kızın bazı gruplar tarafından hedefleri doğrultusunda kullanıldığını öne sürmüş ve bu durumu acınası olarak tanımlamıştı.

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Afrika'daki ve Asya'daki birçok ülke vatandaşlarının da tıpkı İsveç gibi yaşam standartlarına sahip olmak istediğini söyleyen Putin, kimsenin Greta'ya modern dünyanın karmaşık ve zor bir yer olduğunu anlatmadığını ifade etmişti.

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İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Greta, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." demişti.

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Duygusal konuşmasında dünya liderlerini sert şekilde eleştiren Greta, " Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret."' ifadelerini kullanmıştı.

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İklim değişikliğine bir süredir dikkati çektiğini ve ancak liderlerin bunu görmezden geldiğini belirten Thunberg, şunları kaydetmişti:

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"Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum..."

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"Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak."

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Cuma günleri okula gitmemeye karar veren Greta, 20 Ağustos 2018'de ilk kez İsveç parlamentosu Riksdag'ın önünde iklim değişikliğini protesto eden döviziyle oturma eylemi yapmış ve yetkilileri harekete geçmeye çağırmıştı.

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Greta'nın haftada bir okula gitmeyerek İsveç parlamentosu önünde yaptığı oturma eylemi ve bu kadar genç bir insanın, kendi kuşağından bir çok gencin rahatsızlığını duyduğu bir konuyu böylesine ateşli bir şekilde ifade edebilmesi medyanın giderek artan ilgisinin odağı olmuştu.

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Greta'nın haftada bir okula gitmeyerek İsveç parlamentosu önünde yaptığı oturma eylemi ve bu kadar genç bir insanın, kendi kuşağından bir çok gencin rahatsızlığını duyduğu bir konuyu böylesine ateşli bir şekilde ifade edebilmesi medyanın giderek artan ilgisinin odağı olmuştu.

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